Un entrenador de Joao Félix en el Benfica da las claves para que triunfe en el Barça

"Es un jugador creativo que necesita un entorno estable", aseguró Joao Tralhao en el programa 'Què t'hi jugues' "Joao Félix y Cancelo son dos de los mejores talentos que he entrenado, el tercero es Bernardo Silva", señaló

De los dos últimos fichajes del Barça, hay más debate alrededor de Joao Félix que de Cancelo. Del lateral del City se espera que sea una figura clave en los planes de Xavi. Del mediapunta del Atlético, que en las últimas temporadas ha tenido un rendimiento muy irregular, existen más dudas sobre su impacto en el equipo.

Félix debutó en El Sadar y Xavi ya dio alguna pista de sus planes con el portugués. El azulgrana jugó como tercer delantero en la banda izquierda. Sustituyó a Gavi y dejó algunos detalles de su clase. Joao Tralhao, uno de sus entrenadores en las inferiores del Benfica, explicó en el programa 'Què t'hi juegues' de la SER algunas de las claves para que triunfe en el Barça.

"Es un jugador que necessita un buen ambiente a su alrededor. Necesita estabilizar su proyecto de carrera futbolística. El Atlético de Madrid es un equipo que tiene una indentidad muy propia y un grandísimo entrenador. Pero, por algún motivo, la adaptación de Joao a ese contexto no ha funcionado de la mejor manera", señaló.

Además recuerda que es un jugador que necesita tener libertad para poder expresar su fútbol. "João Félix es un jugador creativo. Con este tipo de futbolistas tienes que ser capaz de liberar toda esa creatividad. Porque es su mejor característica. Si tienes un jugador así pero no puede expresar su creatividad tienes al jugador solo al 50%".

Su visión de Cancelo

Tralhao tambén ha explicado su experiencia entrenado a Cancelo. "No es del todo cierto que Cancelo sea un jugador egocéntrico. Es verdad que es un jugador difícil de gestionar, pero no por su carácter. Él es un futbolista al que todos los entrenadores quieren entrenar porque es muy competitivo, muy inteligente, le gusta saber siempre qué está haciendo. Te exige mucho y me hizo mejor entrenador".

El técnico, que ahora es adjunto de Nuri Sahin (primer entrenador del Antalyaspor de la liga turca) asegura que Félix y Cancelo son "dos de los tres mejores talentos" con los que ha trabajado. El tercero, reconoció, fue Bernardo Silva.