Gol al minuto y 43 segundos

Hugo Rodallega anotó el gol más rápido de Santa Fe esta temporada por Liga BetPlay DIMAYOR: su tanto contra Once Caldas fue al minuto y 43 segundos de comenzado el encuentro.

El goleador de Santa Fe, en apenas las dos primeras fechas disputadas de esta Liga BetPlay I 2024, ya marcó tres goles. Le marcó el Deportivo Pasto en el estadio Libertad y contra el Envigado en El Campín facturó el que en ese momento fue el tanto de la igualdad parcial, para luego sentenciar el segundo en su cuenta personal, castigando un error en la salida del cuadro visitante.

Pese a sus 38 años luce en buena forma y con la puntería fina. Brillante momento deportivo del atacante goleador. Es el símbolo de un Santa Fe modelo 2024, camino de la redención.

Ya son más de 18 goles del atacante Cardenal desde su llegada en el 2023: 15 goles por Liga y tres en Conmebol Sudamericana. Ya ha logrado el cuarto doblete con la histórica camiseta del cuadro capitalino. Los rivales a los cuales les marcó por duplicado fueron: Millonarios, Deportivo Pereira, Cali y ahora Envigado.

"Yo no soy mejor que Messi, yo no soy mejor que nadie. Lo de competir con Messi lo creo la prensa", declaró Rodallega hace 18 años. Hugo asegura que ni antes, ni ahora, le causó molestia esa polémica: "Eso ha quedado marcado en mi carrera, pero no me afectó, ni me molestó porque el Sudamericano fue muy positivo. Ni me molestó, ni me molesta. Eso ya hace parte de mi historia".

Rodallega formó parte del plantel que se adjudicó la 22a. edición del Sudamericano Sub-20, dándole el segundo título de esta competencia al país (ahora tiene tres). Junto con Cristian Marrugo fueron los encargados de anotar los goles del partido contra Venezuela que selló el título para Colombia al terminar en el primer lugar del grupo de la fase final con 13 unidades, cuatro más que el segundo, Brasil.