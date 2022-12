El cerebro de la Premier

Robertson se ha convertido en el defensor que más asistencias ha dado en la historia de la Premier Ha facilitado un total de 54 en 231 apariciones desde su llegada a Liverpool

El lateral zurdo del Liverpool, Andrew Robertson, se ha convertido en el defensa que más ha asistencias ha logrado en toda la historia de la Premier League con un total de 54 en 231 apariciones desde su llegada a Anfield.

El escocés, que es una pieza esencial en el sistema de Jürgen Klopp, se ha convertido en un jugador importante dentro del club y ha disputado un total de 242 encuentros entre todas las competiciones con ocho tantos y 60 asistencias.

El ex del Hull City, con 28 años, tiene contrato hasta 2026 y un valor de mercado que asciende hasta los 55 millones de euros, según el portal Transfermarkt. El jugador es internacional con Escocia y sobresaliente en aspectos ofensivos y defensivos.

El conjunto dirigido por Jürgen Klopp venció en su regreso a la actividad futbolística de clubes y confirmó la llegada de un jugador tan ilusionante como Cody Gakpo. El neerlandés fue una de las sensaciones del Mundial de Qatar 2022 y su salida no se ha hecho esperar.

