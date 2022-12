El Liverpool oficializa el fichaje de Gakpo y le da la bienvenida

Los 'Reds' han hecho oficial el fichaje de Cody Gakpo, una de las sensaciones del Mundial de Qatar 2022 Uno de los 'robos' más sonados de los últimos años, un auténtico bombazo que sacudió la Premier League

El Liverpool ha hecho oficial el fichaje de Cody Gakpo, una de las sensaciones del Mundial de Qatar 2022 y uno de los 'robos' más sonados de los últimos años, un auténtico bombazo que sacudió a la Premier League y que dejó 'tirados' al Manchester United cuando todo parecía cerrado.

"Hemos llegado a un acuerdo para el traspaso de Cody Gakpo del PSV Eindhoven, sujeto a un permiso de trabajo, y el delantero se incorporará al inicio de la ventana de fichajes de enero" publicó el club británico en sus redes oficiales.

We have reached an agreement for the transfer of Cody Gakpo from PSV Eindhoven, subject to a work permit, and the forward will join at the start of the January transfer window 🙌