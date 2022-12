Klopp también se rinde ante Messi

El técnico del Liverpool se mostró feliz por el título conquistado por Argentina "Es el mejor jugador que he visto en mi vida", dijo Klopp

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, también quiso pronunciarse sobre la Copa del Mundo conquistada por Argentina y sobre el gran papel de Leo Messi en Qatar, a quien considera "el mejor jugador que he visto en mi vida".

El técnico alemán se deshizo en elogios hacia el astro y capitán argentino: "Es el mejor jugador que vi en mi vida. La forma en que juega al fútbol a su edad...". "Su rendimiento podría darnos una idea sobre el tiempo que los futbolistas pueden jugar al máximo nivel. También nos advierte de que no deberíamos cerrar nuestras etapas tan temprano. Fue un placer verlo en la Copa del Mundo", añadió Jürgen Klopp sobre el nivel mostrado por el jugador del PSG.

📺 Jurgen Klopp on Argentina:



"Congratulations to them - it was the best final after 80 minutes I have ever seen in my life. I am really happy for them - they have waited a long time. The greatest footballer of my lifetime - Lionel Messi - it was a joy to watch him." 🔴 pic.twitter.com/PJfDM7TDob