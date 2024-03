El central que acumula más pases clave

Alessandro Bastoni, jugador del Inter de Milan, ha realizado más pases clave que cualquier otro central en las cinco principales ligas europeas esta temporada (19). Bastoni es ahora uno de los estandartes del equipo nerazzurri y uno de los defensas más deseados de Europa, con Manchester City, Chelsea y Manchester United, como equipos más interesados en contratarle.

Bastoni también fue parte del equipo italiano que se coronó campeón de Europa en 2021, lo que ha aumentado su reputación en el escenario internacional.

Pero también el Real Madrid ha pensado en él, una petición de Ancelotti a Florentino Pérez, que no quiere que se repita lo de esta temporada, cuando tras las lesiones de Alaba y Militao, apenas se quedó con dos centrales.

El jugador italiano está ahora en su mejor momento, pero no todo fue fácil: "Pasé una temporada en Parma y luego tuve la suerte de encontrar a Conte en el Inter. Luché por irme ese año (verano de 2019)… Acababan de fichar a Godín, estaba Skriniar, estaba De Vrij, pero él insistió y me quedé. Ahora, no me veo lejos del Inter", explicó en unas declaraciones recogidas por los compañeros de Soy Calcio.

Forjado en la cantera de la Atalanta, Bastoni fue reclutado por el Inter en 2017. Dos años más tarde, tras sucesivas cesiones en la Dea y el Parma, el de Casalmaggiore se asentó en una primera plantilla del Inter con la que ya suma más de 200 partidos oficiales. Además, el zaguero es fijo en la selección italiana.