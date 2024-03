Al Alavés no le van los derbis

El equipo vitoriano no ha ganado ninguno de los enfrenamientos territoriales esta temporada Solo le queda el que enfrentarán a Alavés y Real Sociedad en Mendizorrotza en la próxima jornada, donde el equipo vitoriano espera apuntarse un triunfo

El Deportivo Alavés no ha ganado ninguno de los enfrenamientos territoriales esta temporada. La última derrota fue en San Mames, estadio donde consigue ganar desde la 2005/06, una más en el contexto de una campaña en la que no se ha impuesto en ningún derbi. Los vitorianos claudicaron ante un Athletic que ha logrado el triunfo en los tres derbis ante los babazorros, dos ligueros y uno copero, por el mismo resultado.

Los de Luis García Plaza no fueron inferiores a los de Valverde, pero recibieron dos mazazos consecutivos a los que no pudieron reaccionar después de haber dispuesto de alguna oportunidad para haberse adelantado en el marcador.

Luis García lamentaba la oportunidad perdida: "No podemos ser superiores al Athletic. Es mejor que nosotros en todo. Y cuando ellos no te crean nada, tienes que marcar. No nos puede afectar tanto sufrir una adversidad. En el descanso se lo he dicho. Me voy con una sensación extraña por qué les hemos ajustado bien en la primera media hora, les hemos hecho daño, pero luego no hemos estado bien y nos hemos caído."

Son ya un total de seis derbis sin conocer la victoria y queda un único derbi, el que enfrentarán a Alavés y Real Sociedad en Mendizorrotza en la próxima jornada, donde el equipo vitoriano espera apuntarse un triunfo que se resiste ante rivales vecinos, lo que por otra parte significaría sería un paso casi definitivo para la permanencia.