El fiasco del Inter en Champions, ¿abre las puertas de salida a Lautaro?

· La renovación del argentino es asunto capital en el líder de la Serie A. Todas las partes implicadas hablan de optimismo, pero todavía no hay acuerdo firmado. · El adiós del Inter ante el Atlético podría afectar en doble sentido: o empujarlo a seguir para buscar la redención, o a salir para buscar la Champions en otro club. · En Europa han sido muchos los grandes sobre los que se ha rumoreado interés por Lautaro. Entre ellos, el Barça. Ahora el PSG busca recambio a Mbappé.

El pase del Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Champions League tiene consecuencias de doble sentido. En las colchoneras, resultan obvias: un subidón de adrenalina y confianza que dispara a los del Cholo Simeone, soldados de la fe que profesa el argentino por los imposibles. En el Metropolitano se ven capaces de todo. Incluso de ganar un título para el que las apuestas deportivas de Betfair no confían demasiado. El Atlético es el penúltimo favorito de los ocho equipos que quedan en pie, con una probabilidad implícita de ganar el trofeo de apenas un 5%.

Pero es que la victoria por 2-1 también podría tener consecuencias (quizá serias) en el bando rival. El Inter, flamante finalista de la pasada temporada se ha visto en apenas 24 horas como tapado para el título que ya ganó en 2010, a conjunto plagado de dudas por mucho que su trayectoria esta temporada estuviera siendo (hasta la noche del Metropolitano), más que impecable, imperial.

Porque hasta el duelo de Madrid, que hasta esa noche había sido talismán (en la capital ganaron su última orejona), los de Inzaghi no habían perdido más que un partido en la Serie A y otra en la Coppa. Pero nunca con la imagen de ser conjunto vulnerable. Más bien lo contrario. De hecho, el de Memphis Depay (2-1 y vuelta a la prórroga contra el Atlético) fue el primer gol que han encajado los neroazurri más allá del minuto 75 de cualquier partido esta temporada.

Lautaro y las consecuencias del batacazo

Ahora, el Inter aspira ‘sólo’ a ganar el Scudetto, donde lideran con mano firme una clasificación que podría ser asunto escaso para algunos de sus jugadores con más hambre. Entre ellos, Lautaro Martínez, su máxima estrella y esta temporada futbolista más en forma. Su continuidad en el Inter ya era, antes de este partido, asunto de Estado en Milán. Todo apuntaba hasta la derrota a que el ‘10’ firmaría una ampliación de contrato. Lo ha venido telegrafiando su representante, que, en septiembre, cuando comenzaron las negociaciones, lo dijo bien claro: “Lautaro no quiere dejar este gran club”, comentó.

Desde entonces ha habido avances, pero el acuerdo no se ha cerrado. Un asunto que ocupaba entre la afición interista, pero que en verdad todavía no preocupaba porque todo eran buenas señales. Incluso se ha informado que el duelo en Madrid sirvió para una reunión entre agente del futbolista y directiva para acercar posturas y dejar el acuerdo encarrilado.

Nada se ha informado al contrario de esta situación, pero suele ser norma que tropiezos de este calado hagan a estrellas mundiales replantearse su futuro. Lo puede hacer en una doble dirección y no siempre que apunte a una salida. Si Lautaro decidiera seguir, no sería ni el primer, ni el último futbolista que firma una renovación precisamente para intentar reparar el daño surgido de una eliminación tan dolorosa como ha sido ésta. Que con su ampliación pretende redimirse del batacazo.

Siempre en la agenda de los grandes

Ocurre que también puede suceder lo contrario, esto es, que el futbolista asuma que en el Inter puede ganar títulos en Italia, pero que en otros clubes de mayor tronío puede encontrar la senda de algún gran trofeo europeo que, por ahora, se le niega al conjunto ‘neroazurro’. En el caso de Lautaro, además, se suma el alto interés que han mostrado siempre los más grandes de Europa por hacerse por sus servicios y que, ahora que está elevando el nivel, seguro que mantiene.

Hace años fue noticia como el FC Barcelona barajó la posibilidad de unir a Messi y a Lautaro en el mismo equipo en una dupla argentina que habría hecho historia en el Camp Nou. El mismo Lautaro ha confesado en alguna vez que aquella opción le agradaba. No es el único club grande de Europa que ha puesto ojitos a un delantero que esta temporada suma ya 26 goles y dos asistencias. Chelsea, Manchester United, City… no ha habido equipo del Big Six de la Premier al que no se haya vinculado su nombre.

El PSG mira a Italia para reemplazar a Mbappe

Ahora seguramente también podría entrar en la ecuación el PSG, que busca recambio a Mbappé y que ya habría mirado a la Serie A como campeonato en el que pescar un potencial recambio. Osimhen, delantero del Nápoles, o Rafa Leao, atacante del Milan, han sido dos de los jugadores que más fuerte han sonado para ocupar la vacante de ‘La Tortuga’.

Lautaro Martínez tiene contrato con el Inter hasta 2026 (le restan dos años) y un valor aproximado de 110 millones de euros según una tasación que, en caso de traspaso, seguramente se quede corta. El de Bahía Blanca se ha ganado por derecho poder reclamar, en caso de salida, ser uno de los traspasos más caros de la historia.