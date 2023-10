Alonso abandona la pelea

"Es un momento para aprender y recoger información para el futuro” señala tras su segundo abandono consecutivo "Es duro, pero no es un funeral. No es la posición que queremos, pero trabajamos muy duro para revertir esta situación" , dice

La carrera de Aston Martin en México fue peor incluso que la de Austin, con ambos coches retirados y un ritmo decepcionante a lo largo del fin de semana. El abandono de Fernando Alonso se debió, además, a la mala fortuna, tal como explicó el asturiano: “Ha sido un difícil fin de semana y una difícil carrera. Recibimos daños debajo del coche por restos del coche de Checo en la primera vuelta”, comentó en DAZN. Fue un nuevo varapalo que se suma a una larga lista de desgracias en su temporada.

Es evidente que la situación resulta dolorosa para Fernando, que empezó el año encadenado seis podios y tras sumar el séptimo tras el parón veraniego ha ido perdiendo prestaciones a medida que su equipo se ha estacando en la batalla por el desarrrollo: “Es un momento difícil e intentamos hacer todas las pruebas que podamos para dar más información a la fábrica e intentar terminar con un buen resultado, no con una mala racha como la que estamos atravesando”, dijo tras la carrera.

“Es duro, pero no es el funeral que veo cuando vengo a hablar con la prensa, trabajamos todo lo que podemos y no estamos contentos con la situación. Desde luego no es la posición que queremos, pero trabajamos muy duro para revertir esta situación. A veces aprendes más de las dificultades que de las celebraciones”, subrayó Fernando.

A pesar de todo, Alonso sigue confiando en la escudería de Silverstone: “Creo que se puede revertir la situación si damos los pasos adecuados, quedan tres circuitos diferentes que nos darán más datos sobre el coche. Si esperamos pelear por podios, yo creo que no. Ahora mismo no estamos para luchar por nada. Es un momento para aprender y recoger información para el futuro”.