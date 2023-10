Checo, superado por Ricciardo: "Si otros pilotos merecen mi asiento, me alegro por ellos"

El australiano se coló entre los dos Red Bull de Verstappen y Pérez con su Alpha Tauri Hoy arrancará delante del piloto mexicano en su casa, aunque Checo le resta importancia ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Sergio Pérez suele crecerse en casa, aunque los encendidos ánimos de su afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez es un arma de doble filo, ya que supone una presión añadida para el piloto mexicano. Y a la espera de lo que suceda hoy en la carrera (21:00 h), Checo no está teniendo un gran premio demasiado tranquilo.

Ayer, si bien firmó una de sus mejores sesiones de clasificación de los últimos meses respecto a su compañero Max Verstappen, que fue tercero solo le sacó 0.160, Pérez no contaba con el que Daniel Ricciardo se colase entre los dos Red Bull con el Alpha Tauri. El australiano aceptó volver a la F1 con el segundo equipo de las bebidas energéticas para intentar demostrar que merece el volante del Red Bull y, por tanto, es una clara amenaza para el futuro de Checo.

Tras la jornada del sábado, el mexicano restó importancia al 'sorpasso' de Ricciardo: "Bueno, Daniel hizo una vuelta tremenda. Pero no creo que sea solo Daniel quien quiera mi asiento, creo. Digamos que hay muchos otros pilotos que quieren estar en ese asiento. Y es genial. Si es lo que se merecen, entonces me alegro por ellos", soltó Pérez-.

Con todo, reconoció que no esperaba que el AlphaTauri fuera tan competitivo en México. "Fue sorprendente y también Ferrari", señaló tras el doblete de los de Maranello, que hoy coparán la primera fila de parrilla con Charles Leclerc y Carlos Sainz. "Creo que nuestra progresión hacia la Q3 no fue genial, acabamos perdiendo en Q2 un set que al final no necesitábamos. Obviamente, solo lo sabes después de la clasificación, y creo que eso nos perjudicó un poco, la progresión que tuvimos hacia la Q3. Y cuando estás hablando de una décima y media o dos décimas, habría cambiado completamente nuestro día. Así que es lo que hay".

Checo reivindicó su paso adelante desde el GP de Estados Unidos: "Ya hicimos progresos en Austin y estamos progresando aquí. Estamos a un buen nivel con el coche. Obviamente, esta pista es realmente difícil, cada juego de neumáticos que he tenido ha tenido un rendimiento diferente. No quiero entrar demasiado en detalles. Pero ciertamente, diré que sufrimos algunos fines de semana con la puesta a punto. Hemos hecho un reset. Y creo que para nosotros va mejor ahora".