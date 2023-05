Así sería el PSG de Mourinho, el enésimo giro para resucitar el proyecto qatarí

La salida de Galtier parece un hecho, pero no se quieren tomar decisiones rápidas como en el pasado. La obsesión del club galo es construir por fin un bloque fiable Mourinho ‘resucitó’ a clubes con crisis similares a las del PSG. Su exitoso Oporto de 2004, el Inter de 2010 o el Real Madrid ante el mejor Barça son ejemplos

El futuro de Christophe Galtier en el PSG se dirimirá a partir del mes de junio. El técnico marsellés, muy criticado por los malos resultados cosechados a lo largo del año en París, (ha sufrido el doble de derrotas que en todo el 2022) ha salvado dos bolas de partido. Las victorias contra el Niza y el Lens en abril le garantizaron continuar en el banquillo, aunque solo hasta final de temporada. El PSG, que le mostró su apoyo incondicional después de las graves acusaciones de racismo que sufrió, no da pistas sobre el banquillo, pero lo que está claro es que la continuidad de Galtier depende única y exclusivamente de que el club encuentre o no un sucesor.

Si los parisinos no lo materializan, el técnico, de 56 años, seguiría una temporada más y cumpliría el año de contrato que le resta. Complicado. Tanto el club como los dirigentes insisten en que no se tomará ninguna decisión en caliente hasta final de temporada, por lo que ahora el objetivo del marsellés es hacer el mayor número de puntos posibles en la Ligue 1. Un título que no va a consolar a un equipo construido para ganarlo todo.

Es aquí donde emerge el nombre de José Mourinho. El técnico luso sería un giro de guion más en el PSG. Lugar donde han pasado todo tipo de entrenadores. Desde Unai Emery, pasando por Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino, Laurent Blanc o Thomas Tuchel. Sólo Blanc duró tres temporadas, el resto menos tiempo.

Un proceso avanzado

Las informaciones de Radio Monte Carlo suelen ser muy reconocidas en Francia. RCM Sport publicó que el PSG "acelera" para cerrar el fichaje de Mourinho, una apuesta personal de Luis Campos, que conoce a Mou desde su época universitaria en Portugal. ‘The Special One' Mourinho tiene contrato con la Roma hasta 2024, por lo que el PSG tendría que negociar con la escuadra romana si pretende incorporar al entrenador portugués de 60 años.

Todo este contexto se enmarca dentro de un presagio oscuro que ponen de manifiesto los pronósticos de Betfair. En el Balón de Oro, que Messi gane el galardón se paga a 1.44€ por euro apostado y siente el acoso de Haaland que se encuentra en el mayor índice de probabilidad desde que empezó el año para ganar el trofeo. Que Haaland se lleve el Balón de Oro de 2023 cotiza a 2.75€ por euro apostado. Ni que decir tiene que Mbappé queda descartado y cotiza a 34€ por euro apostado a que logra el premio más valorado del mundo a nivel individual. Todo en un club con Neymar, Messi y el propio Mbappé en la plantilla que, sin embargo, no ha sido capaz de pasar de octavos de Champions esta temporada.

Los ejemplos en la carrera de Mourinho

Queda claro que el PSG necesita un cambio más. Sea o no el banquillo la solución, la realidad es que Mourinho es experto en el renacer de equipos en crisis. Lo hizo con el Inter en 2010 cuando consiguió la primera Copa de Europa del club desde 1965 o similar caso al Oporto campeón de la Champions en 2004 y el nivel competitivo de su Real Madrid ante el mejor Barcelona de siempre.

Según varios medios locales, la revolución con Mourinho sería total y daría al PSG otro cambio de estilo basado en menos estrellas y más bloque. Haría que varios jugadores abandonen el club. Uno de ellos es Sergio Ramos, cuya renovación con la entidad gala está en el aire. Bajo el mandato de José Mourinho, el central camero estaría a tan solo un paso de la retirada definitiva: no es ningún secreto que la relación personal entre Mourinho y Sergio Ramos no es la mejor posible a pesar de que coincidieron juntos en el Real Madrid hace ya más de 10 años.

El cambio de táctica

Además de colocar a Kylian Mbappé en el centro del proyecto deportivo, Mourinho traería muchos cambios tácticos al actual esquema del PSG, pasando de una defensa de 4 futbolistas a una de 3 centrales. Esto haría que Achraf y Nuno Mendes, los actuales laterales, sufrieran una importante reconversión como carrileros y tendrían todavía mayor impacto en la generación de ocasiones y construcción de las jugadas en el PSG.

Otro de los jugadores más importantes de la plantilla actuaría como la unión entre el centro del campo y el ataque: Neymar Jr. El brasileño dejaría de estar restringido a su actual posición de extremo y podría volver a configurarse en el puesto de mediapunta o 'enganche' que tanto ha utilizado Mourinho en sus anteriores experiencias como entrenador gracias a jugadores como Mesut Özil o Paulo Dybala.

El morbo de ver a Messi y a Mourinho juntos también parece descartado, toda vez que el destino del argentino apunta cada vez más lejos de París. Entre tanto, el PSG también modificaría notablemente la gestión de su vestuario con una revolución rumbo a la mano dura que ya ha puesto en práctica Al-Khelaifi, su presidente, a propósito del caso Messi y su viaje (sancionado) a Arabia Saudí. En otros tiempos sería impensable que el club castigara así a la mega-estrella… pero aquello ya forma parte del pasado. Ahora el mandatario qatarí quiere demostrar que la entidad está por encima de sus jugadores y crear un equipo basándose en la fortaleza institucional. Mourinho sería un importante pilar en esta modificación de criteiros.