Un registro que no se veía desde... ¡1966!

La Juventus de Massimiliano Allegri se impuso en casa por la mínima al Udinese con un gol tardío de Danilo. Con un total de ocho victorias consecutivas en el campeonato doméstico, el conjunto transalpino se sitúa ya en la parte alta de la tabla en la Serie A.

La Vecchia Signora, que no estuvo a la altura en la fase de grupos de la Champions League y terminó cediendo ante Benfica y PSG para acceder a la Europa League, ha encontrado un punto de regularidad en torno a la solidez defensiva: las ocho victorias consecutivas se han saldado con ocho porterías a cero.

Los italianos , de hecho, han registrado un total de 12 cerrojos esta temporada en un total de 17 jornadas de Calcio, un registro tan positivo que no se veía desde el Cagliari 1966/67, cuando sumó un total de 13 a estas alturas del curso.

El equipo bianconero es, junto al Nápoles, uno de los dos equipos que han presentado credenciales al Scudetto para terminar con el reinado de Milán, adonde se ha ido el título las dos últimas temporadas: Inter (2021) y AC Milan (2022).

