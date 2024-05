El Rayo, a su bola

El Rayo Vallecano se mantiene como el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que aún no ha marcado de cabeza esta temporada, tras 38 remates de esta forma. Y es que algunos de sus potenciales goleadores no han estado muy acertados. Y es que el Rayo ha sido uno de los equipos menos goleadores de la Liga, con apenas 29 goles, seis de ellos de penalti, dieciocho como local y otros once lejos de Vallecas, para un total de 357 tiros a puerta, 162 entre los tres palos.

Es el caso de Raúl de Tomás. El delantero únicamente ha marcado dos goles: uno en Copa del Rey y otro de penalti en liga ante el Real Madrid. Y de Falcao, cada vez con menos protagonismo y autor de un solo gol. Tampoco Camello, otro delantero rematador, ha tenido buenos registros, con solo tres goles anotados.

El máximo goleador del Rayo ha sido Álvaro García, con media docena de goles, seguido de Isi Palazón, con cuatro y Leujene, con tres. Es curioso el caso del defensa francés, que con 1,89 de estatura, haya marcado tres tantos pero ninguno haya sido de cabeza. Los tres fueron con la pierna derecha.