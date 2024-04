Algo pasa con Bellingham

A día de hoy, no hay ni rastro del imponente jugador que el Real Madrid fichó este pasado verano y que con su primera parte de la temporada estaba llamado a convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta. Aquel Jude Bellingham que, nada más aterrizar en Madrid, fue capaz de asombrar al mundo futbolístico se fue con el comienzo del año 2024 y por el momento no ha regresado.

Alguna inoportuna lesión y su sanción de dos encuentros tras el incidente de Mestalla nos habían dejado dudas. ¿Era simplemente un pequeño bache a causa de la inactividad o había algo más?. Y es que el inglés cuajó ante los de Guardiola un partido realmente discreto, muy por debajo del nivel de otros futbolistas blancos como Camavinga, Vinicius, Kroos y Rodrygo Goes, y aún más lejos del ‘crack’ que todos los aficionados del Real Madrid esperaban ver en el hasta ahora partido más importante de la temporada. Un encuentro en el que ambos conjuntos empataron a tres.

Al ‘5’ blanco no se le debería medir por su capacidad anotadora, teniendo en cuenta que se trata de un centrocampista, pero tampoco se puede obviar su radical descenso en esta faceta.

El inglés lleva ya dos meses sin ver puerta y en todo 2024 solo ha anotado tres dianas, por las diecisiete conseguidas desde el comienzo de la campaña hasta el último partido de 2023. Pero no es lo más alarmante. Lo peor es que el inglés ha perdido influencia en el terreno de juego y está evidenciando, especialmente en el partido ante el Manchester City, un preocupante problema físico. En el encuentro disputado en el Bernabéu, al centrocampista, a pesar de disputar los 90 minutos y no ser sustituido por Ancelotti, se le vio extenuado y con importantes signos de agotamiento. Cierto es que el partido invitaba a ello, teniendo en cuenta al ritmo que se jugó, pero Bellingham no brilló en ningún momento del choque y no fue capaz de aportar fútbol y ‘piernas’ a un equipo que necesitaba juego y físico para destronar al actual campeón de Europa. Más bien todo lo contrario, el inglés llegaba tarde a casi todas las acciones y su frustración fue tan patente que estuvo a punto de costarle una amarilla que le hubiera privado de jugar el partido de vuelta en Manchester.

Recuperarse físicamente parece una quimera, pero Bellingham de talento va sobrado a raudales, algo que le va a asegurar un puesto en el once titular, y no se puede descartar que pueda sacar su mejor fútbol encontrando unos espacios que en el partido de ida no supo ver y por que no, pensaron los aficionados del Real Madrid, en volver a ver a reencontrarse con el gol.

A Bellingham aún le quedan grandes retos hasta que termine la temporada futbolística. Con el Real Madrid debe ser pieza clave en la consecución de un Campeonato de Liga que los blancos tienen casi en el bolsillo, además de una batalla personal por el ‘Pichichi’ de la competición. Y el curso concluirá con la Eurocopa, cita en la que su Selección, Inglaterra, parte como máxima aspirante. Los retos, por tanto, son mayúsculos y de su cuenta queda el volver a recuperar la versión del Jude Bellíngham, de la primera parte de la de temporada, que comía en la mesa de los Mbappé, Haaland, Vinicius y compañía.