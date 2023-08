Messi se quiere enrolar en el selecto club de ‘los 13’

Mientras el ‘10’ sigue imparable en Inter Miami y aspira a darle su segundo título tras la League Cup, en Sudamérica se debate si invitarlo a jugar la Libertadores. CONMEBOL tiene la potestad de invitar a equipos fuera de su confederación, lo que permitiría ver a Messi compitiendo por todo el continente sudamericano. A lo largo de la historia sólo 13 jugadores han ganado Champions y Libertadores y sólo cinco añadieron a ese palmarés un Mundial. Messi podría ser el sexto.

Leo Messi no es nombre de futbolista. Es un verbo imparable (ganar) que se conjuga a través de un sustantivo: voracidad. El ‘soccer’ de EEUU lo está viviendo en sus carnes mediante un brutal debut del argentino (36 años, no se olvide) que le ha llevado, primero a ganar la Leagues Cup (un torneo que disputan equipos de la MLS y de la Liga MX de México) y ahora clasificarse para la final de la US Open Cup, algo así como la Copa del Rey estadounidense.

Ante Cincinnati, en las semifinales, el ‘10’ se inventó un pase mágico que dio en el 90’+7’ el empate a los suyos. La tanda de penaltis hizo el resto. Así que ahora Inter Miami tiene opción de un doblete histórico, barrera insuficiente para Leo y sus ambiciones, que ahora sueña con una gesta reservada para unos pocos: ser uno de los escasos futbolistas que ha ganado en su carrera la Champions y la Copa Libertadores.

Una invitación para Messi

Pero, un momento… ¿la Libertadores no la disputan sólo los equipos de la CONMEBOL? Correcto… e incorrecto a la vez. Porque el torneo de clubes por antonomasia en Sudamérica tiene, al igual que la Copa América de selecciones, la potestad de invitar a equipos de otras confederaciones, como la CONCACAF, la confederación en la que se encuadra la MLS.

Así que, si CONMEBOL quiere, podría invitar al Inter de Miami a competir en la próxima libertadores y, por lo tanto, dar la opción a Messi de pasear su presencia por toda Sudamérica e incluso de que dispute el título. Solo imaginar, por ejemplo, a Messi jugando este torneo en su propio país contra Boca o River Plate, o en Brasil, frente a cualquiera de los grandes del país es objeto de emoción en Sudamérica.

Por el momento, esa parada tendría que esperar a 2024. La edición actual de la Libertadores ya está en marcha con el Palmeiras (cuota 2.4) y el Fluminense (cuota 3.5) como favoritos a llevarse el título según los pronósticos de Betfair. Con Messi desatado, las siguientes paradas del ex del FC Barcelona son la propia US Open Cup e incluso la MLS. Aunque Inter Miami está descolgado en su conferencia, aún tiene partidos de sobra en temporada regular para clasificarse para playoff. Tanto es así, que Inter Miami ya es favorito al título. El efecto Messi no tiene fin.

Otro selecto club al que unirse

Si finalmente se produjera el hecho de que Messi estuviera invitado a la Libertadores (sí, la invitación sería a Inter Miami… pero ni que decir tiene que el motivo de la invitación sería él, el ‘10’) tendría la posibilidad de unirse al selecto club de jugadores que tienen en su haber al menos una Champions y la Copa Libertadores.

En la historia, trece futbolistas lo han conseguido. El último, por cierto, compañero de Leo Messi en la Selección Argentina que ganó el Mundial de Qatar. Julián Álvarez, joven delantero del Manchester City, alzó la orejona la primera temporada de su presencia en el City y cinco años después de haber alzado la libertadores con River. En 2018 formó parte de la plantilla que venció el trofeo en Madrid, en la famosa final desterrada por los incidentes con Boca.

Junto a Julián Álvarez, un buen puñado de leyendas. Y qué leyendas: Ronaldinho, Neymar, Cafú, Dida, Tévez o Sorín. También lo consiguieron Roque Junior, Walter Samuel, Danilo, Rafinha, Ramíres, David Luiz y el también argentino Willy Caballero.

Todos ellos exponentes de la élite sudamericana que, como en el caso de Messi, también suman en algunos casos al menos un Mundial. Cafú, por ejemplo, ganó dos (1994 y 2002). Ronaldinho, Roque Junior y Dida también formaron parte de aquel equipo que hace ya 21 años tumbó a Alemania en el Mundial de Corea y Japón. Julián Álvarez ya milita en ese club. Messi aspira a aumentar el repóquer y ser el sexto futbolista que lo logra. Suena a utopía, pero con Messi, todo es posible.