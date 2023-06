Kovacic, el políglota al que eclipsó Modric en Madrid es el nuevo Gundogan de Guardiola

La marcha de Gündogan acelera el proceso de llegada de Kovacic al Manchester City. El croata es uno de los jugadores más fiables del fútbol europeo Mateo Kovacic fue el jugador con más acierto en el pase (93,68%) de la temporada en España en LaLiga 2017-2018. Aún así tuvo que irse al Chelsea para jugar más

El caso de Mateo Kovacic es peculiar. Un futbolista que se ha instalado como uno de los mejores centrocampistas de Europa, pero no siempre lo ha tenido fácil. Salió de la cantera del Dinamo de Zagreb, un equipo que siempre suele producir jugadores de alta carga competitiva y que, en este caso, tiene en Kovacic un ejemplo más de superación y constancia. En 2013 dio el salto al Inter de Milán donde empezó a forjarse su fama como centrocampista total y dio dos temporadas de primer nivel en la Serie A.

Poco después, llegó el gran momento de Kovacic en el Real Madrid donde estuvo entre 2015 y 2019. Lo malo para el croata fue coincidir en el tiempo con un equipo en el que tenía una competencia feroz con centrocampistas como Luka Modric o Toni Kroos. Es ahí cuando Kovacic decide ir a un lugar donde fuera titular indiscutible y llegó al Chelsea, primero como cedido y luego como traspasado hasta este verano.

Un perfil del gusto de Pep

El declive del Chelsea esta temporada ha coincidido, paradójicamente, con el buen estado de forma de Kovacic que se intuye que no quiere un año sin Champions League. Este matiz coincide también con que el City está buscando un medio centro de sus características tras la anunciada marcha de Gundogan. Guardiola ha pedido un centrocampista total, de su corte, fuerte y que tenga la conducción del croata. Kovacic ya ha ganado dos ligas, una en Croacia y otra en España, además de tres Champions con el Madrid, otra con el Chelsea, y varios títulos más.

Ganar otro título más con los ‘sky blues’ no suena a quimera, todo lo contrario. Porque el City es favorito a ganar la Champions según los pronósticos de Betfair (cuota 3.0) y también a levantar (de nuevo) la Premier (cuota 1.62). El fichaje de Kovacic podría ser la guinda perfecta para un medio del campo que podría perder también a Bernardo Silva. Sin Gundogan y, probablemente sin el portugués, la inclusión de jugadores como Kovacic se atisba más que necesaria para acompañar a Rodri o a De Bruyne.

Algunos quizá piensen que el croata no es un futbolista del corte que le gusta a Pep en ese cuidado por tener la pelota. Sucede, en verdad, todo lo contrario. Valga el dato de que Mateo Kovacic fue el jugador con más acierto en el pase (93,68%) de LaLiga 2017-2018, además de ser el segundo con mejor porcentaje de pases completados en campo contrario (91,67%).

Grandes números que se complementan, además, con otras virtudes, como una conducción cuidada para romper líneas desde atrás o una capacidad nutrida para pisar área sin olvidarse de la defensa. Kovacic empieza a acercarse a las virtudes que hacen de cualquier jugador un mediocampista total.

“Me podía haber dado una oportunidad”

"Lo disfruté, ganamos tres Champions League, pero el Chelsea está llegando en el mejor momento de mi carrera. Ha sido el cambio más importante por ahora y estoy realmente satisfecho con eso", confesó el balcánico cuando llegó a Londres. "Fue agradable jugar con Zidane, pero pensé que me podía haber dado una oportunidad que me merecía en la tercera final de la Champions League", dijo Kovacic en rueda de prensa, y añadió: "Esa fue la razón principal de mi insatisfacción, pero así es el fútbol y nos separamos sin malos sentimientos". Su evolución ha sido enorme y será un plus para el City si al final llega haciéndose con sus servicios.

Políglota

Kovacic ha destacado toda su carrera por la constancia y la perseverancia. Además, habla croata, inglés, español, italiano y alemán y eso que Jordi Alba incluso en su día le acusó de hablar mal español. Kovacic lleva hablando en el terreno de juego mucho tiempo. Como curiosidad, Kovacic ha aprendido de muchos entrenadores. Es el segundo jugador que marca sus cinco primeros goles en la Liga de Campeones con entrenadores diferentes (Jurcic, Benítez, Zidane, Lampard, Potter), junto con Luka Modrić (Redknapp, Mourinho, Ancelotti, Benítez, Zidane). Variado.