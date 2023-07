El idilio de España con la Eurocopa sub 21

La selección española ha alcanzado las semifinales en cada una de sus últimas seis participaciones (2011, 2013, 2017, 2019, 2021 y 2023) Ganó el torneo en 2011, 2013 y 2019 y de lograr el título en 2023, liderará en solitario el palmarés en esta categoría

La selección sub 21 de España es la envidia de Europa después de haber alcanzado las semifinales de la Eurocopa Sub-21 de 2023 de Rumania y Georgia. Así lo ven en la casa de apuestas.

Pero no sólo por eso, si no porqué lo ha hecho en cada una de sus últimas seis participaciones (2011, 2013, 2017, 2019, 2021 y 2023), ganando el torneo en tres de ellas (2011, 2013 y 2019). De conseguir el título, España liderará en solitario el palmarés de títulos continentales en esta categoría que ahora comparte con Italia, que ya no está en el torneo.

Así, la selección dirigida por Santi Denia se ha quedado sola en la carrera por un trofeo que confirmaría la hegemonia del fútbol español, indiscutible cuando no hay un sólo país que se acerque a los registros que ha conseguido el fútbol nacional en los últimos doce años.

De los seis últimos campeonatos España ha ganado tres, mientras que Alemania logró dos. Italia, sólo se ha podido alcanzar una final y unas semifinales en los últimos trece años, mientras que Francia, sólo ha jugado unas semifinales de un Europeo sub 21 en 13 años y, precisamente, las perdió con España.

Inglaterra por su parte jugó las semifinales de 2017 y ya no hizo más podios en una década mientras que Portugal perdió las finales de 2015 y 2021.