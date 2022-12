Gakpo un portento de la factoría Van Nistelrooy para sustituir a Cristiano Ronaldo

Gakpo ha acabado siendo titular con los Países Bajos en el Mundial donde ha marcado tres goles y ha sido uno de los delanteros más destacados Su técnico Ruud Van Nistelroy, asume su marcha. Él mismo hizo un camino similar al llegar a Manchester. Gakpo suma números similares a Haaland

Los Mundiales suelen dejar delanteros desconocidos que pasan a la fama gracias a la fase final, un gran escaparate para muchos jugadores que buscan destinos más importantes al acabar el torneo o reivindicarse. Fue el caso de James Rodríguez, que sin ser delantero fue el pichichi de Brasil 2014, el caso único de Oleg Salenko en 1994 que marcó cinco tantos en un partido y acabó siendo la Bota de Oro con seis (y eso que no pasó de la fase de grupos), o la aparición de un desconocido como Schilacci, que lideró a Italia en 1990.

En este Mundial hemos visto a la sorprendente Marruecos con varios futbolistas que han ocupado muchos titulares, la propia Japón eliminando a Alemania siendo líder de su grupo o un central croata como Josko Gvardiol que guio en defensa los destinos de su selección con brillantez y que ahora emerge en el radar del Real Madrid. En cuanto a los delanteros, apuntaba maneras Cody Gakpo y no ha decepcionado. El neerlandés emerge como uno de los grandes atractivos del mercado de invierno y, según los pronósticos, parece claro su destino: el Manchester United.

CR7, punto de inflexión

Según los pronósticos, que Gakpo fiche por el Manchester United antes del 3 de febrero se contempla con una probabilidad cada vez mayor. Que fiche por el Newcastle es la segunda alternativa mejor posicionada. El hecho de que Cristiano Ronaldo anunciase su marcha de Old Trafford antes del Mundial conlleva la necesidad de los red devils de buscar otro delantero el próximo mes. Bajo este contexto, la relación del técnico del United con Gakpo puede ser clave para seducir al delantero neerlandés.

Este verano, cuando varios entrenadores como Ten Hag ya le pusieron el ojo encima, el PSV le puso precio. El club lo tasó en 50 millones, un precio que los 'red devils' no estuvieron dispuestos a abonar. El Mundial llegaba como una de las citas en las que mostrarse al mundo para Gakpo y, ahora que se está haciendo un sitio en el escaparate para los grandes equipos europeos, tres goles en Qatar le avalan y su rendimiento en el PSV también.

Un ciclón desde 2018

De padre de Togo con ascendencia ghanesa y madre holandesa, Cody Gakpo (23 años) se ha convertido en una de las revelaciones del fútbol europeo este año. Nacido en Eindhoven en 1999, en juveniles ya entró en la academia del PSV. Fue subiendo por los equipos hasta hacer su debut con el principal a comienzos de 2018, pero no fue hasta la siguiente temporada cuando se hiciera un hueco en la plantilla que entonces entrenaba el exbarcelonista Mark van Bommel.

La contribución de Gakpo fue subiendo hasta tal punto que fue llamado por la selección absoluta de Holanda para la Euro 2020 después de jugar en todas las categorías inferiores de la misma, anteponiéndola por delante de Togo y Ghana que ya le habían tanteado. Hace unas semanas, Ruud van Nistelrooy, técnico del club de Eindhoven, explicó que “simplemente sabes que llega un momento en el que ya no puedes decir que no”. “Si puedo elegir, prefiero que se vaya en verano. Pero podría marcharse ya”, recoge Voetbal International.

Con la llegada al límite de Depay para el duelo frente a Senegal en el Mundial, Van Gaal anunció en la previa al partido que Cody Gakpo podía ser titular y así fue. No fue un partido brillante, pero apareció en el momento perfecto para revolucionar el marcador. Cuando parecía que los Oranje no iban a ser capaces de pasar del empate a cero ante Senegal, Cody Gakpo apareció para, con un gran remate de cabeza, mandar a guardar un centro milimétrico de De Jong y hacerse con un hueco en el once. Su nombre volvía a sonar para los grandes de Europa nada más terminar el encuentro.

Números similares a Haaland

Este curso sus números son monstruosos a la altura de Haaland. En el PSV acumula 13 goles y 18 asistencias en 24 encuentros entre Eredivise, Europa League, previa de Champions y Supercopa holandesa. A ello hay que unirle sus buenos registros con su selección. El delantero noruego del City engarza 23 goles y 3 asistencias en 18 partidos.

En el PSV esperan grandes ofertas. Porque, antes del Mundial, Gakpo ya estaba siendo una de las revelaciones en Europa esta temporada. Así que propuestas no le faltarán en este mismo mercado de invierno. Hace solo unos días, el director deportivo del PSV, Marcel Brands, explicó que su salida supondrá “un traspaso récord” y que hay pocos clubes en el mundo que puedan pagar su precio. Hasta ahora, la venta más cara del club ha sido la de Hirving Lozano, por 45 millones de euros. Una cifra que no tardará en destrozar este joven extremo… ¿recambio de CR7?