Fernando Alonso va primero en la F1, a pesar de no haber ganado en Bahréin: este el motivo

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, se subió al tercer cajón del podio en el primer Gran Premio de la temporada en la F1: pasó a Hamilton y Sainz y tan solo Verstappen (1º) y Pérez (2º) lo hicieron mejor que él.

El español, que ha generado un aluvión de ilusión y esperanza para el resto de la temporada, no fue el ganador en Bahréin, pero sí que el que mejor puntuación tuvo en el Power Ranking de la propia F1: ¡9'6 puntos de 10!

El dos veces campeón del mundo se situó incluso por encima del ganador de la prueba, Max Verstappen, que sacó un 9'4. El resto del ranking quedó así: Albon (9), Gasly (8'6), Leclerc (8'4), Stroll (8'4), Pérez (8), Bottas (7'8) y Sargeant (7'6).

El piloto asturiano conquistó una más que merecida tercera plaza en el Gran Premio de Bahréin y confirmó las grandes esperanzas depositadas sobre él y sobre el ambicioso proyecto de Aston Martin.

