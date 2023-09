Pacheta debuta en Europa con un Villarreal en construcción

Los ‘groguets’ se estrenan en la presente edición en el primer partido europeo de la carrera del técnico Se miden a un Panathinaikos que regresa a las competiciones europeas tras siete años de ausencia

El Villarreal afronta ante el Panathinaikos, en Grecia, su primer encuentro de la fase de grupos de la Liga Europa en el que los castellonenses esperan arrancar con buen pie esta competición, sobre todo por la necesidad de mejorar la imagen y rendimiento de los primeros partido de la Liga. Tras su paso por la Conference League la pasada temporada, el Villarreal regresa a la Europa League tras un inicio de campaña convulso, irregular en liga, con el cese de Setién y con la llegada de un Pacheta que debutará en competición europea esta noche en Grecia ante el Panathinaikos.

Será el segundo partido con José Rojo 'Pacheta' al frente del equipo castellonense tras el agónico triunfo en el tiempo añadido ante el Almería del pasado domingo, y aunque al Villarreal se le coloqué como favorito en este grupo, la irregularidad de los castellonenses en esta temporada genera ciertas dudas.

Así, Pacheta sigue sin poder acumular días de trabajo para adaptar su idea de juego a sus futbolistas, si bien tras el partido ante el Almería anunció que habría rotaciones en el once, aunque no precisó si los cambios van a ser totales o solo en parte de la alineación.

Respecto al posible once, el técnico soriano dejó claro que en la portería estará el veterano Pepe Reina, pero ya no quiso avanzar más de esas posibles variaciones, por lo que no está claro a qué nivel pueden darse.

Por su parte, el equipo ateniense llega al choque contra el Villarreal tras uno de sus mejores inicios de temporada en años, con tres victorias en tres partidos en la liga griega, y volviendo a una fase de grupos en una competición europea por primera vez en siete años.

El conjunto verde, del técnico serbio Ivan Jovanović, se encuentra en excelente forma, con una única baja por lesión, la del lateral derecho Yiorgos Vagiannidis, y por sanción la del defensor español "Juankar" (Juan Carlos), expulsado en el último partido clasificatorio ante el Braga portugués a finales de agosto.

Según la prensa deportiva griega, Jovanović ha resaltado durante los últimos entrenamientos la importancia de retener el balón con el fin de golpear al Villarreal en su "talón de aquiles", la transición defensiva.

No se esperan cambios importantes en la formación del equipo verde que probablemente se alineará con un 4-3-3, como lo hizo tanto contra Marsella como con Braga.

El partido se jugará en el Estadio Olímpico de Atenas (OAKA), probablemente con aforo completo, con más de 60.000 espectadores.

Alineaciones probables:

Panathinaikos: Brignoli, Kotsiras, Schenkeveld, Magnússon, Mladenović, Pérez, Vilhena: Bernard, Palacios, Mancini; Ioannidis.

Villarreal: Reina, Foyth, Albiol, Mandi, Romero; Parejo, Capoue, Baena; Yeremy; Sorloth, Gerard Moreno.

Árbitro: Craig Pawson (GBR)

Estadio: Apostolos Nikolaidis

Hora: 18.45