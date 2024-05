Lidia Torrent regresa a 'First Dates': ¿Por qué se fue del programa?

El amor nunca se detiene, y 'First Dates' no hace una excepción. El programa más popular de citas en nuestro país prepara un formato especial para este verano: 'First Dates Hotel'. Este spin-off será una extensión del programa regular durante las vacaciones. Además de las novedades del nuevo espacio, la noticia principal es el regreso de Lidia Torrent.

La presentadora estuvo trabajando en el programa durante siete años, abandonando el puesto en noviembre de 2022. Primero le relevó su madre, Elsa Anka, y posteriormente fue Laura Boada, ex concursante de 'La isla de las tentaciones'.

Según adelanta 'Algo Pasa TV' desde sus redes sociales, "el restaurante más romántico de la televisión se trasladará este verano un idílico hotel situado en la costa mediterránea". El medio ha adelantado que será "presentado por Carlos Sobera, el programa de citas recuperará a Lidia Torrent tras su marcha hace más de un año".

De esta forma, el habitual formato estará en Cuatro y este nuevo programa se ubicará en el prime time de Mediaset. La barcelonesa era uno de los rostros más populares del espacio, y era encargada de sustituir a Sobera en su ausencia. Tras un año y unos meses de ausencia, regresará al formato tras su maternidad.