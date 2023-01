El cumpleaños de Silva eleva las opciones de la Real para un gran 2023

Coincidiendo con la celebración de su cumpleaños, Silva volvió a realizar una gran actuación con la Real y los pronósticos responden de forma muy positiva En Betfair, se da casi por hecho que la Real Sociedad juegue la próxima temporada en la Liga de Campeones algo que no sucede desde hace una década

La Real Sociedad se aferra al pódium de la Liga, tercero y a la estela de Barça y Real Madrid, tras imponerse al Almería. David Silva, que este domingo cumplía 37 años, y Sorloth ataron el triunfo del once vasco en una segunda parte donde los de Imanol se mostraron acertados ante portería para sellar una victoria vital para sus intereses. La Real sigue alimentando sus grandes números como visitante, pues ha logrado más puntos fuera que en Anoeta (18 por 14).

Según los pronósticos de Betfair, que la Real Sociedad termine entre los cuatro primeros se paga a 2.2€ por euro apostado, con una tendencia cada vez más positiva. La Real está superando en número al equipo realista que consiguió por última vez la clasificación para la Liga de Campeones. Fue en la temporada 2012-2013 cuando la Real acabó cuarta clasificada y accedió por última vez a la máxima competición continental.

Todo este contexto tan positivo para el club donostiarra aparece bajo la dirección de un futbolista como Silva que acaba de cumplir 37 años y que en principio llegaba al equipo guipuzcoano para jugar un rol secundario. Ni mucho menos. El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que “no tendría ninguna duda” en renovar a David Silva un año más, ya que lo que está haciendo el jugador canario en su equipo es “tremendo” y lo ve incluso “para jugar en la Selección”. Imanol Alguacil ha respondido de esta manera al ser preguntado durante una rueda de prensa sobre la posibilidad de que David Silva decida continuar un año más en activo en el equipo donostiarra.

Pendientes de la renovación

“Lo de David es tremendo. No me voy a cansar de repetirlo. Es un jugador importantísimo para mí, para el equipo y para el club. Yo no tendría ninguna duda” sobre su renovación, ha manifestado el técnico. Imanol Alguacil ha opinado que el canario está incluso “para jugar en la Selección” porque, según ha dicho, “lo que está haciendo es dar exhibiciones cada vez que juega”. “Es una suerte que esté con nosotros y esperemos que siga”, ha insistido el entrenador guipuzcoano.

Su primer gol en LaLiga

Ante el Almería fue el primer tanto en LaLiga de Silva, ya que se le estaba resistiendo marcar en el torneo doméstico, habiendo celebrado hasta ayer uno solo suyo, el que hizo en la visita europea al Sheriff Tiraspol. David Silva siguió gustándose y, tras poner Alex Sorloth el 0-2 que encarrilaba el triunfo de los de Imanol Alguacil, hizo otra acción individual espectacular a la que sólo le faltó que el noruego apareciese al segundo palo para empujar al fondo de la portería el pase de la muerte que metió el de Arguineguín al corazón del área pequeña.

Años de gran evolución

Con el partido parecía que controlado, el técnico realista decidió sustituir a una de sus grandes estrellas a 10 minutos para el final del encuentro, habida cuenta de que el sábado que viene la Real tendrá un partido muy importante, con el Athletic de Bilbao llegando al Reale Arena. Después de conseguir en 2020 su primer título desde 1987 con la Copa del Rey, la Real aspira a vivir ahora sus mejores momentos en mucho tiempo.

Amenaza para históricos clubes europeos

Según los pronósticos de Betfair, ya ha adelantado al Atlético de Madrid en previsión para el título de LaLiga. Que la Real gane la liga se paga a 151€ por euro apostado, algo casi impensable pero ya sitúa al club vasco por encima de todos los clubes que no son Real Madrid o Barcelona. Es más, en Copa del Rey y Europa League el presagio es muy positivo. Que gane la Copa se paga a 11€ por euro apostado y es el cuarto club mejor posicionado mientras que gane la Europa League se paga a 15€ por euro apostado, sólo por detrás de cinco históricos clubes del viejo continente (Arsenal, Barcelona, Manchester United, Juventus y Ajax).