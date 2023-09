Cucurella se hunde

El exfutbolista azulgrana todavía no ha debutado esta temporada en Premier League No ha disputado ningún minuto en las cuatro primeras jornadas a las órdenes de Pochettino

La situación de Marc Cucurella en el Chelsea va de mal en peor. El futbolista formado en La Masia no ha aparecido en ninguno de los cuatro onces que ha presentado Mauricio Pochettino en su arranque de temporada en Premier League. No sólo se ha quedado en el banquillo sino que no ha llegado a disputar ni un minuto.

Esta es una situación dramática para un jugador que llegó el pasado verano procedente del Brighton por más de 65 millones de euros. Después de un primer año complicado en Stamford Bridge con una lluvia de entrenadores, el ex del Getafe se ha quedado fuera de los planes de Pochettino y tiene por delante suyo a futbolistas como Chilwell y Colwill.

Antes de este lío, Cucurella estuvo muy cerca de salir del Chelsea. El Newcastle United y el Manchester United fueron los dos clubes más interesados en su incorporación en calidad de cedido, pero todo acabó quedándose en el aire. El mercado de invierno podría ser una opción.

A todo esto, el futbolista de Alella sigue presionando y trabajando a destajo para tratar de convencer a un Mauricio Pochettino que no parece dispuesto a cambiar de opinión. Veremos qué once presenta el argentino en el duelo frente al Bournemouth tras el parón, pero sería una grata sorpresa ver al ex del Brighton.