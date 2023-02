El Atlético mejora y el Chelsea sufre anclados al síndrome Joao Félix

Es llamativo que, desde la marcha del luso a Inglaterra, el Atlético ha experimentado una gran mejoría y el Chelsea no para de caer en la Premier. En Betfair, los apostantes ven incluso muy complicado que el Chelsea acabe entre los seis primeros en liga, algo que sólo ha sucedido una vez desde 1996.

El Chelsea volvió a cosechar una nueva derrota en Premier League frente al Tottenham en el norte de Londres tras recibir dos goles en la segunda mitad, obra de Skipp y Harry Kane. El cuadro blue sigue sin levantar la cabeza a pesar del gasto realizado en fichajes durante el mercado de invierno y Graham Potter podría ser despedido tras una horrible dinámica. El cuadro blue es décimo en Premier a 10 puntos de la quinta plaza y solamente ha sumado 31 puntos de los 72 en juego. Ha recibido más goles de los que ha anotado y acumula seis partidos sin ganar, y solamente una victoria en los últimos once encuentros.

Más de 300 millones invertidos en el mercado de invierno y nada, el Chelsea no es capaz de levantar cabeza. La del Tottenham es la tercera derrota consecutiva y Potter está en la cuerda floja. Se cayó en Dortmund, se perdió frente al colista en el Bridge y en el norte de Londres se confirmó el desastre. Según los pronósticos de Betfair, que el Chelsea termine entre los seis primeros alcanza sus niveles de probabilidad más bajos de toda la temporada cotizando a 5.5€ por euro apostado a que lo logra. Desde 1996, cuando acabó el Chelsea undécimo, sólo en 2015 ha acabado fuera de los seis primeros, dato muy revelador de la crisis blue actual.

Ni que decir tiene ya que no se contempla un Chelsea en Champions la próxima temporada y se paga a 151€ por euro apostado a que así sucede. Algo impensable cuando el Chelsea hace un año estaba defendiendo su título de Champions en la competición europea. En medio de esta crisis, muchas miradas se dirigen a João Félix que aún no ha ganado con el Chelsea en el campo, suma un empate y cuatro derrotas. A lo que se le suma la expulsión que tuvo en el primer partido que le costó tres partidos de sanción. Durante ese periodo sí que venció su equipo, un partido, pero es el único que ha ganado (y él no estaba en el campo) desde que aterrizase en la capital de Inglaterra.

La resurrección del Atlético

Todo, al mismo tiempo que el Atlético ha conseguido su mejor racha en esta Liga, suma siete partidos sin perder, desde que se marchó João Félix. Es significativo que el cuadro colchonero haya encontrado el camino sin su futbolista más talentoso y, al contrario, el Chelsea no pueda servirse de semejante talento para acabar con su crisis. Ni la llegada de Joao Felix ni el desembolso económico por el ucraniano Mykhailo Mudryk, ni la redención del gabonés Pierre Emerick Aubameyang, desaparecido en el último mes y medio, sanean la situación del Chelsea.

Sin cántico en el Metropolitano

Sin embargo, en medio de este clima de pesimismo, Joao Felix ha querido resaltar lo necesario de su cambio de club. Así lo confiesa en una entrevista a Eleven Sports Portugal: “La posición en la que juego y la forma en que jugamos en el Chelsea es diferente a cómo jugamos en el Atléti. Aquí tengo más libertad para practicar mi fútbol, para estar en mi mejor nivel. Me siento bien aquí”.

No solo ha alabado la forma de juego del equipo, también a su afición, a la que agradece que le hayan dedicado un cántico con tan pronto: “He estado tres años y medio en el Atlético de Madrid sin que me hagan un solo cántico. Aquí, en el Chelsea, en el primer partido ya tenía uno. Pero bueno, eso aquí es normal. La afición tiene una canción para cada uno de los jugadores. Es divertido”, analizaba el portugués.

Sus declaraciones y su relación con Simeone demuestran que tiene pocas intenciones de regresar al conjunto rojiblanco o eso parece. Joao nunca cumplió con las expectativas con las que llegó del Benfica, el Atlético pagó 127 millones por él. El Chelsea quiere quedárselo y el Atlético ve con buenos ojos una venta para acometer posibles fichajes, por lo que el futuro del joven delantero parece lejos del Metropolitano. El futuro de su actual técnico, Graham Potter, parece cada vez más cuestionado. En Betfair, ocupa la primera plaza entre los favoritos a ser el próximo técnico destituido en la Premier League.