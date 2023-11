La asignatura pendiente de Pellegrini

El entrenador chileno, que está afrontando su cuarta temporada en el banquillo del Betis, aún no ha podido ganar un derbi de liga ante el eterno rival, el Sevilla. Es su único debe como técnico del conjunto verdiblanco, tras haber devuelto al equipo a Europa y haber ganado en 2022 el título de la Copa del Rey. Tras siete derbis, contando el disputado este pasado domingo, Pellegrini sigue sin cantar victoria ante los sevillistas. Solo pudo hacerlo en Copa del Rey en 2022.

Manuel Pellegrini es sin duda uno de los entrenadores de moda del fútbol español. El chileno está viviendo con el Real Betis su cuarta etapa en La Liga, tras sus exitosos pasos por el Villareal y el Málaga, y su no tan exitosa estancia en el Real Madrid.

Es ya su cuarta temporada en el banquillo bético y ocurra lo que ocurra será recordado como el entrenador que devolvió al equipo a Europa y especialmente, como el entrenador con el que Betis volvió a levantar un título, La Copa del Rey del año 2022 ganada al Valencia en el estadio de la Cartuja en Sevilla.

De este modo Pellegrini se ha convertido en alguien muy querido por parte de los aficionados del Betis, que partido tras partido, llenan las gradas del Villamarín. Su equipo no solo ha vuelto a conseguir resultados acordes a la historia del club, sino que además juega un fútbol vistoso que ha enganchado a la perfección con la afición verdiblanca.

Esta temporada sueñan con dar un paso más y clasificarse para la Champions League. Y no será tarea fácil, dado el momento del Girona, y de la Real Sociedad y del Athletic, pero según los pronósticos de Betfair tienen sus oportunidades con una probabilidad implícita del 5,88%.

Pero sin duda en el haber del chileno sigue apareciendo una asignatura pendiente que por más que lo intenta no acaba de aprobar, y no es una asignatura menor, ganar un derbi al Sevilla en el Campeonato de Liga. Con el disputado este pasado domingo ya son siete los encuentros que Pellegrini ha dirigido al Betis contra el equipo hispalense y el balance no es nada bueno.

El Sevilla manda en Sevilla

A pesar de que el Betis últimamente disputa los derbis con la vitola de favorito, los verdiblancos están siendo incapaces de imponerse a los sevillistas. El último ejemplo lo vivimos este pasado domingo. El Betis llegaba crecido, tras su victoria en la Europa Legue, liderado por un Isco en estado de gracia. Por su parte el Sevilla afrontaba el choque tras un partido muy malo en Champions en Londres ante el Arsenal, y con un caldo de cultivo muy preocupante para afrontar un encuentro de estas dimensiones. Y lo cierto es que el guion del partido fue tal y como todos esperábamos. El Betis fue muy superior al Sevilla y dominó todas las fases del choque. Llegó a ponerse por delante en el marcador con un tanto de Ayoze, pero un golazo de Ivan Rakitic acabó firmando las tablas en el marcador del Ramón Sanchez Pizjuan.

En la rueda de prensa posterior al partido, Pellegrini reconoció haber perdonado al Sevilla, a sabiendas de que a su equipo se le había escapado la victoria en la casa del eterno rival y el primer triunfo en su estadística particular como entrenador bético ante el Sevilla en la Liga Española. Hasta la fecha en siete partidos disputados el balance es de tres victorias para los sevillistas, cuatro empates y ni una sola victoria de los de Pellegrini.

La excepción que confirma la regla

A pesar de esta estadística el entrenador chileno puede contar a los suyos que si ganó uno de los derbis más importantes que había en liza. Eso sí, no fue en Liga, si no en Copa del Rey, en la edición del año 2022. En aquella ocasión el azar quiso que Betis y Sevilla se enfrentarán en Copa en el Villamarín en octavos de final.

La eliminatoria se disputó a partido único, por tanto, el ganador del encuentro conseguiría el pase a los cuartos de final. Y sería el Betis el que a puerta cerrada y al día siguiente consiguiera el pase tras haberse suspendido el partido en la primera parte al recibir el jugador del Sevilla Joan Jordán un impacto procedente desde la grada. Canales conseguiría el gol de la victoria, un tanto muy importante que tuvo aún más valor ya que meses después el Betis levantaría el título de campeón en la Cartuja ante el Valencia.

Teoría de los vasos comunicantes

Esta teoría se está aplicando en la capital andaluza con sus dos equipos de fútbol, al menos de forma reciente. Desde principios de siglo el Sevilla ha sido más y mejor equipo que el Betis, destacando sus siete títulos de Europa League y sus múltiples apariciones en Champions League, mientras que el Betis ha llegado incluso a militar en dos etapas en segunda división.

Sin embargo, en las dos últimas temporadas es el Betis con Pellegrini el que mejor resultados está cosechando por encima de un Sevilla que la pasada temporada llegó a coquetear con el descenso (título de Europa League aparte) y esta temporada no parece que vaya a ser demasiado diferente.