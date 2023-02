El Arsenal sigue haciendo méritos y... ¡rompe un récord de 2009!

Los de Mikel Arteta remontaron (2-4) frente al Aston Villa de Emery y recuperan el liderato de la Premier Es la primera vez desde 2009 que los gunners vencen un partido que perdían al descanso fuera de Londres

El Arsenal de Mikel Arteta rescató tres puntos vitales en la lucha por el título en su visita a Birmingham. Apareció Jorginho como una exhalación con un duro disparo desde el balcón del área para ajusticiar al Aston Villa y Unai Emery.

El conjunto del Norte de Londres, que solo sumaban un punto de los últimos nueve y había perdido el liderato a manos del City, consiguió una victoria que va mucho más allá de lo deportivo: no vencían fuera de Londres tras ir por debajo al descanso desde 2009, cuando lo consiguieron en Premier en su visita al Liverpool.

Los gunners, además de la victoria, recuperaron la cabeza a posteriori: el City, contra todo pronóstico, tropezó ante el Nottingham Forest y cedió tras la importante victoria en el Emirates Stadium.

El Arsenal recuperó el liderato a la jornada siguiente de perderlo y mantiene su candidatura al título tras un bache que le dejó con un balance de dos derrotas (Manchester City y Everton) y un empate (Brentford).

2009 - Arsenal have won a Premier League game they were losing at half-time outside of London for the first time since December 2009 (2-1 at Liverpool). Temperament. pic.twitter.com/xu4zvhrp8l