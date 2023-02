Sin Grealish no hay paraíso

El inglés finalmente ha explotado tras una primera temporada de aclimatación en el Manchester City El equipo ha ganado el 82% de los partidos con él esta temporada; sin él, tan solo un 33%

El extremo del Manchester City, Jack Grealish, ha llegado al nivel óptimo en el Etihad Stadium. Tras una primera temporada de aclimatación al equipo y a la pizarra de Guardiola, el atacante ha firmado tres y cuatro asistencias este curso.

El inglés, que es cada vez más influyente en el juego y en el devenir del conjunto skyblue, es un seguro de vida: con él sobre el césped, el City ha ganado el 82% de sus encuentros este curso con un balance de 14 victorias, un empate y dos derrotas.

El ex del Aston Villa se ha quedado fuera tan solo en seis ocasiones y los resultados han sido menos positivos, con un porcentaje que se queda en el 33% con dos victorias, dos empates y dos derrotas.

El equipo de Pep Guardiola asaltó el Emirates para situarse como virtual líder a falta de que el Arsenal recupere su partido pendiente. Los goles de De Bruyne, Haaland y el propio Grealish hicieron saltar por los aires el estratégico plan de Mikel Arteta.

82% - Manchester City have won 82% of their Premier League games this season when Jack Grealish has played (P17 W14 D1 L2), compared to only 33% when he hasn't featured (P6 W2 D2 L2). Super. pic.twitter.com/i601pN4Z6R