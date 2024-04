Arrasate, entre la tentación de Osasuna y el atractivo del mercado

Jagoba Arrasate compareció ante los medios con gesto serio, junto a Braulio Vázquez, el director deportivo de Osasuna, y su presidente, Luis Sabalza. La atestada sala de prensa de El Sadar ya intuía cuál sería el mensaje que quería anunciar. “Hablaré en castellano y no en euskera, porque así todos me entenderán. Anuncio mi decisión de no seguir en Osasuna”, dijo el técnico con gesto serio y las lágrimas al borde de sus ojos. Un anuncio que ponía fin a seis años de fructífera relación y que transforma al entrenador guipuzcoano en uno de los ‘chollos’ del próximo mercado de entrenadores… o no.

Porque Osasuna parece que va a intentar convencer al técnico de que recapacite. Que dé marcha atrás. Que se quede. El mismo Arrasate confirmó en aquella comparecencia que el club le había puesto sobre la mesa un interesante proyecto, pero que él mismo creía que era hora de dar un pase al lado para bien de todos. El suyo. El de Osasuna. Difícil que a los rojillos le vaya mejor de lo que le está yendo con este técnico de aspecto normal y tono siempre tranquilo.

Por de pronto, el equipo no lucha ni por la salvación. Instalados con comodidad en mitad de la tabla, las apuestas ni contemplan riesgo para que pierda la categoría. De hecho, en breve puede certificarse su continuidad de manera matemática. Además, dependiendo de cómo se resuelva la posición final del Athletic, Osasuna podría tener opciones de volver a jugar la previa de la Conference League. Si los leones acaban entre los seis primeros (y está en condiciones incluso de acabar cuartos, Champions), la séptima posición será de Conference. Y ahí sí, Osasuna tiene opciones de batallar, algo que ya consiguió la temporada pasada, cuando los navarros, además, jugaron la final de Copa contra el Real Madrid. Una proeza.

Revalorizador de jugadores

Y todo es cosa de un Arrasate que, además, está generando réditos económicos para sus equipos multiplicando por mucho el rendimiento de algunos jugadores que se han ido a buen precio. El último, Chimy Ávila, traspasado al Betis por cuatro millones de euros. Más podría sacar por Budimir, otro de los jugadores a los que Arrasate ha sacado buen rendimiento. Lleva ya 15 goles en Liga y pelea con Bellingham por el Pichichi. En las apuestas de fútbol de Betfair tiene un 18% de probabilidades implícitas de conseguirlo. El croata fichó por ocho millones de euros y ahor su venta podría cerrarse por el doble en caso de que Osasuna lo dejara salir, que está por ver.

Porque los navarros no quieren descapitalizarse este verano. La salida de Arrasate, de confirmarse pese a los intentos de atarlo, ya sería un duro palo. Lógico si se tiene en cuenta que el técnico ya es leyenda en un club, el 14º por historia de LaLiga, en el que ocupa la segunda posición como entrenador con más partidos. Ha dirigido 248 sólo superado por Zabalza (340), aunque con un notable mejor porcentaje de partidos ganados: 40,73% frente al 35,88% del ex técnico rojillo. Arrasate ha superado a mitos como Enrique Martín o Javier Aguirre, poca broma.

Un entrenador apetecible

Pero es que además de su rendimiento, su personalidad cercana y su forma de entender la vida y el fútbol han hecho que case a la perfección con el lenguaje y la personalidad de este Osasuna en el que, sin ser uno más, es uno más. Ahora esa filosofía la puede trasladar a otros clubes. Seguro que ofertas no le faltarán entre los muchos clubes que tienen en el aire a sus técnicos. Es el caso del Betis o el Sevilla. Tampoco se sabe qué pasara en el Mallorca o el Celta de Vigo. Además, la opción del extranjero también emerge en un mercado, el de entranadores, en el que la materia prima española está muy bien valorada. Sirva como referencia la Premier con cuatro técnicos españoles: Arteta, Guardiola, Emery e Iraola, éste último procedente del Rayo en un perfil que se asemeja al de Arrasate, un entrenador que, de quedar libre finalmente, será uno de los protagonistas del mercado de fichajes estival.