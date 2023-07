Alcaraz recibe la mejor comparación posible: "Es como Messi..."

Gary Lineker alucina con la versatilidad del juego y lo compara con dos astros del fútbol El tenista murciano está ante la posibilidad de entrar en su segunda final de Grand Slam, la primera en Wimbledon

Gary Lineker, leyenda del futbol inglés y exfutbolista, entre otros del FC Barcelona, comparó el juego de Carlos Alcaraz con Cristiano Ronaldo y Leo Messi después de la victoria del murciano en Wimbledon frente a Holger Rune.

"Que talento tiene Carlos Alcaraz. Se ve y se mueve como un futbolista, con la potencia y el ritmo de Cristiano Ronaldo, mezclado con la destreza del toque y la sensación de Leo Messi, pero todo esto con una raqueta", escribió en Twitter el ex delantero.

What a talent, @carlosalcaraz is. He looks and moves like a footballer, with the power and pace of a Ronaldo, mixed with the deftness of touch and feel of a Messi, but with a racket.