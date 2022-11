Tesla estaría rediseñando su Model 3 para abaratar costes

La compañía está en caída libre en bolsa En el último año ha perdido la mitad de su valor

Tesla está trabajando arduamente en rediseñar el Tesla Model 3. El nombre en clave de acuerdo con Engadget usa el nombre en clave "Highland" y el plan es reducir los costes de producción de este coche eléctrico ya que por lo visto es demasiado caro y la empresa necesita abaratar costes para ser rentable, algo que de momento todavía no ha conseguido ser.

La gigafábrica de Tesla en Shanghai será la encargada de la producción de este Model 3 a partir del año que viene en el segundo semestre. De esta manera, la empresa norteamericana se centrará en fabricar esta nueva berlina con el objetivo de ahorrar costes. Ahora bien ¿repercutirá esto en los consumidores? Lo cierto es que tiene pinta de que no.En el año 2020 Elon Musk prometió que para 2023 se empezarían a fabricar coches con un coste de 25.000 dólares. Lo cierto es que todavía no ha llegado esto y Tesla no suele destacar por cumplir sus plazos. Actualmente Tesla obtiene 9500 dólares de beneficio por cada coche que produce de acuerdo con Reuters, por lo que el margen de beneficios es bastante amplio.