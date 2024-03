Sarabia, en la cuerda floja en Andorra

Eder Sarabia podría tener las horas contadas como entrenador del FC Andorra. El entrenador vasco está a punto de ser relevado de sus funciones en los banquillos del equipo del Principado después de la dolorosa derrota en Cartagena este sábado. El club considera que es momento de cambios, una decisión con la que aspiran a poder pelear una salvación que parece cada vez más inverosímil.

El equipo no parece ser capaz de cambiar una dinámica preocupante que ha llevado al Andorra a ser colista de la categoría de plata. En Cartagena, donde el conjunto de Eder Sarabia volvía a disponer de en una nueva final por la salvación, volvió a sucumbir como siempre contra otro rival directo en la clasificación. El equipo se ha quedado sin defensa tras consumar la enésima debacle esta temporada. La salvación parece cada vez más improbable.

Las urgencias del equipo han obligado al club a valorar una decisión desesperada en busca de un ansiado cambio de rumbo en la clasificación. La destitución de Eder Sarabia sería una oportunidad para que Ferran Costa, actual entrenador del CF Badalona Futur, asuma la responsabilidad en los banquillos del Andorra a falta de diez finales para terminar la temporada.

Eder Sarabia consiguió el ascenso del equipo a Segunda División en su primera campaña en el Principado, aunque ha sido en su tercera temporada en Andorra cuando las cosas se han torcido de manera irremediable.

Sarabia: "No valoro dimitir"

El entrenador aseguró en rueda de prensa que no tenía planteado desistir en sus intentos por reflotar al equipo: "Si yo viera que al equipo le supera el rival, que no cree, que le dan un golpe y se viene abajo... podría estar valorando esa decisión... aunque no lo voy a hacer jamás, siempre he sido optimista, me voy a dejar hasta el último gramo de lo que tenga", explicó.

El técnico vasco reivindicó el rendimiento de su equipo a pesar de no conseguir los resultados esperados: "En toda la segunda vuelta, ningún equipo ha sido mejor que nosotros. Tenemos que seguir insistiendo, seguir mejorando...", valoró.