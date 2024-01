El Andorra presenta a Jon Karrikaburu

Tras el anuncio de Jon Karrikaburu como nuevo jugador del FC Andorra, el equipo tricolor presentó al delantero vasco en Sant Miquel d’Engolasters. Karrikaburu llega cedido por la Real Sociedad hasta final de temporada y será una pieza importante para el equipo de Eder Sarabia.

El atacante ya lleva unos días bajo las órdenes de Sarabia, e incluso disputó media parte en el amistoso del pasado lunes ante Lausanne-Sport. Jon Karrikaburu llega con un objetivo claro a la disciplina del equipo del Principado: meter la máxima cantidad de goles posibles.

En la presentación, el jugador vasco mostró su satisfacción por llegar al Andorra. "Me he decidido por el Andorra por la confianza que me han dado y de tan bien que me han hablado del club y del país", declaró Karrikaburu.

Asimismo, Karrikaburu explicó por qué motivos se decidió por su incorporación al equipo tricolor: "Mi idea de juego también se adaptaba al estilo de juego del club y por eso también he querido venir aquí, vengo a trabajar con mucha ilusión".

Pese a eso, el delantero no quiso hablar de objetivos en lo que respecta a la cifra de goles y aseguró que "tengo que trabajar el día a día, ganarme los minutos, y así los goles llegarán".

El director deportivo del FC Andorra, Jaume Nogués, también valoró muy positivamente el fichaje de un delantero muy completo: "Jon Karrikaburu es muy completo; puede jugar tanto al espacio como de nueve referencia".

De esta manera, el Andorra refuerza su ataque a la espera de que llegue otro jugador más para reforzar la parcela ofensiva del conjunto tricolor. El equipo ya entrena con las miradas puestas al próximo partido de LaLiga Hypermotion ante el CD Leganés, actualmente el líder de la segunda división española.