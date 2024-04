Soy médico y te explico las principales causas por las que quizá no adelgazas

Hacer deporte y llevar una dieta es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a mantener un peso ideal, a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mejorar la mente, entre una gran cantidad de beneficios.

Son muchas las personas que quieren perder peso y para ello aumentan su actividad física. Ahora, el doctor Antonio Hernández ha revelado cuáles son los principales motivos por los que algunos pacientes no adelgazan por más que lo intentan.

El especialista ha asegurado que el "picoteo a lo largo del día" no es bueno, ya que, aunque comas una o dos veces al día, consumir pequeñas cantidades a diferentes horas "pueden sumar muchísimas calorías".

El segundo punto hace referencia a la "comida trampa". Explica que hay unos días libres en los que los pacientes se permiten comer lo que quieren y no compensa las calorías, sino que las sobrepasan, conduciendo a un "superávit calórico".

La tercera causa por la que es posible que alguien no adelgace es que no realice la actividad física suficiente, y por ende, no tenga gasto calórico a lo largo del día.

El último factor y al que Hernández le da muchísima importancia, sobre todo a partir de los 45 o 50 años, es revisar cómo está el sistema hormonal. "Por desgracia, en muchas ocasiones puede ser que tengas una hiperinsulinemia, una alteración tiroidea, un déficit de testosterona o una menopausia mal controlada, entre otros".

El especialista asegura que estas variables hormonales pueden afectar negativamente en la efectividad de la dieta, en la capacidad de generar masa muscular y en el gasto calórico.