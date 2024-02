¿Quién es Dona Lucía? La madre de Alves que subió las fotos de la víctima a redes

Desde el pasado 20 de enero, Dani Alves permanece en el centro penitenciario de Brians 2 tras ser acusado de violar a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. A pocos días de que de inicio el juicio que se celebrará en la Audiencia de Barcelona, del 5 al 7 de febrero, el exjugador prepara su estrategia de defensa.

En su escrito, el jugador brasileño alegará que había bebido alcohol esa noche y, por lo tanto, deja entrever que no era consciente de sus actos. Fuentes del entorno de Alves aseguran que la defensa solicita la absolución porque consideran que es inocente.

Durante el juicio declararán 28 testigos entre ellos 'Dona Lucía', la madre de Alves que crió al jugador junto a Domingo Alves Da Silva en la ciudad de Juazeiro.

La figura de la madre de Alves ha sido relevante en el caso porque compartió un vídeo en el que aparecían una recopilación de imágenes de la víctima, que había pedido permanecer en el anonimato.

Lucía utilizó su cuenta de Instagram para escribir: “Sé que mi sonrisa molestó tanto que los traidores de Judas me la quitaron en esos cuarenta días, pero mi fe en Dios no me la podrán quitar. Sigo firme y fuerte hacia la victoria”, en relación al momento que vivía su hijo.

Desde joven la madre de Alves se dedicó a cuidar de sus hijos y de la casa, durante el caso Dona Lucía ha mostrado fe en su hijo: “Yo creo en la inocencia de mi hijo. Tengo fe y es buena persona. Estoy fuerte y esperando a que la inocencia de él sea probada”.