Adelaide Cottage: así es la casa dónde se está refugiando Kate Middleton

Todo el foco está puesto en la familia real británica. Desde hace unos meses, tras el anuncio de la intervención programada de Kate Middleton y el anuncio de que Carlos III padecía cáncer, las bases de la familia real británica parecen tambalearse.

Pocos son los detalles que se conocen acerca de la verdadera realidad que está viviendo la princesa de Gales. De ahí que la expectación sea mayúscula, así como el enfado creciente de los usuarios al demandar más información sobre qué le sucede.

El pasado 11 de marzo se obtuvo su última imagen extraoficial cuando abandonaba el complejo de Windsor rumbo a Londres. El príncipe Guillermo tenía una importante cita con motivo del Día de la Commonweath, haciendo acto de presencia en la Abadía de Westminster.

Iba acompañado de su esposa aunque no se hacía mención oficial sobre ella y, no se conocía a dónde se dirigía la princesa que no hizo parada en el mismo lugar que su marido. Pero por fin ha llegado una explicación.

“Se dirigió al palacio de Kensington a acompañar y consolar a Lady Gabriella, hija de los príncipes de Kent. Una muy buena amiga de la familia real británica”, ha desvelado Marisa Martín Blázquez en ‘TardeAR’, destacando que la princesa arropó a su íntima tras la trágica muerte de su marido.

Es entonces cuando la inesperada y furtiva salida de Kate Middleton de su refugio en Adelaide Cottage conseguía tener una explicación. Y es que se la vió en un vehículo que desaparecía misteriosamente.

Kate Middleton se encontraría recuperándose de su operación en la casa de Adelaide Cottage, en Windsor, una vivienda a la que se mudó junto a su marido el príncipe Guillermo y sus tres hijos los príncipes George, Charlotte y Luis en 2022.

Esta casa situada en Windsor Home Park debe su nombre a la reina Adelaida de Sajonia- Meinngen, esposa de Guillermo IV, la primera inquilina. El edificio se levantó por el arquitecto Jeffry Wyatville en 1831 y siempre se ha caracterizado por ser de lo más encantadora. El exterior es en estuco de color rosa claro y adornos en el tejado.