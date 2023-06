Ya está aquí la temporada de playas y piscinas al aire libre

Ha llegado el momento de sumergirse en las aguas del Pavelló Blau o en alguna de las 14 piscinas municipales al aire libre de Barcelona. Son una opción perfecta para disfrutar del verano y desconectar sin necesidad de salir de la ciudad. ¿Cuál es tu opción favorita?

Barcelona vuelve a vestirse de verano y, con ello, sus habitantes y visitantes buscan alternativas para combatir el calor sin renunciar a toda la oferta de la ciudad. La capital dispone de una solución perfecta para las largas jornadas estivales y, especialmente, para aquellos días que aprieta la canícula: sus playas repartidas a lo largo de más de 5 kilómetros de frente marítimo y sus 14 piscinas municipales al aire libre distribuidas en ocho distritos diferentes.

ESPACIOS IDEALES PARA DISFRUTAR EN VERANO

En concreto, las piscinas son espacios ideales para disfrutar del sol, el agua y la tranquilidad sin alejarse de la vibrante vida de la urbe. Accesibles para todo el mundo, aptas para personas con movilidad reducida y abiertas los siete días de la semana, estas instalaciones se imponen como una gran opción para quienes buscan un respiro al bochorno estival. Cada una presenta características distintas: piscinas olímpicas para las personas amantes de la natación, otras con áreas infantiles para que los y las más pequeñas se refresquen con mayor comodidad y seguridad, etc. Muchas de ellas, cuentan con zonas verdes y hamacas donde descansar y tomar el sol en un ambiente agradable.

¿QUÉ PISCINA PREFIERES?

Repartidas por toda Barcelona, las 14 piscinas al aire libre ya están abiertas y ofrecen diferentes opciones para que este verano nadie se quede sin el chapuzón más refrescante.

CIUTAT VELLA CEM Parc de la Ciutadella Pg. Circumval•lació, 1 CEM Sant Sebastià Pl. Mar, 1

SANTS-MONTJUÏC CEM Piscines Bernat Picornell Av. Estadi, 30-40 Piscines Municipals de Montjuïc Av. Miramar, 31

SARRIÀ - SANT GERVASI CEM Can Caralleu C/ Esports, 2-8 GRÀCIA CEM Can Toda C/ Ana Mª Matute Ausejo, 25 Llac del parc de la Creueta del Coll Pg. Mare de Déu del Coll, 77

HORTA-GUINARDÓ CEM Guinardó C/ Telègraf, 31-45 Piscina Municipal de la Clota Pl. de la Clota, s/n Centre Municipal Tennis Vall Hebron Pg. Vall d’Hebron, 178-196

NOU BARRIS CEM Can Dragó C/ Roselló-Pòrcel, 7

SANT ANDREU CEM Bon Pastor C/ Costa Daurada, 12 CEM Trinitat Vella Via Bàrcino, 84-86

SANT MARTÍ CEM Bac de Roda Rambla Guipúscoa, 23-25