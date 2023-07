Djokovic: "No recuerdo la última vez que me costó tanto restar"

El serbio se impuso al polaco Hurkacz, que consiguió forzar la cuarta manga "Cada vez que salgo a la pista me siento con más confianza", afirmó el balcánico

El serbio Novak Djokovic, que se clasificó este lunes para los cuartos de final de Wimbledon, aseguró que no recordaba la última vez que "le costó tanto restar", al enfrentarse al polaco Hubert Hurkacz.

"Ha hecho un gran partido. No recuerdo la última vez que me costó tanto restar. Es muy difícil de leer", dijo Djokovic a pie de pista tras vencer en cuatro sets a Hurkacz, por 7-6 (6), 7-6 (6), 5-7 y 6-4.

"No he disfrutado mucho del partido, pero en los momentos importantes he tenido la suerte de ganarlos. He mantenido mis nervios cuando importa".

El serbio no pierde desde hace diez años en la pista central, en la final de 2013 contra Andy Murray, y suma 32 triunfos consecutivos en el torneo.

"Siento una gran conexión con la pista. Cada vez que salgo a la pista me siento con más confianza. Espero que se mantenga durante mucho tiempo", dijo.