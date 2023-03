Groves vence en el esprint de Sabadell en la Volta

El australiano cosechó su segunda victoria en la Volta después de la lograda el año pasado en Perpinyà Roglic y Evenepoel no quedaron entre los tres más rápidos por primera vez

Un pelotón que rueda compacto y a relevos entre equipos es algo así como un destacamento de fusilamiento para los corredores que van fugados, aunque colaboren entre ellos y aunque se conozcan la zona por donde pasa la Volta como si fuera el patio de su casa; cada curva, cada repecho, cada bajada.

Si los de atrás se lo proponen, si sacan sus pacíficas armas a modo de bicicletas, ruedas y desarrollos, si encima los directores les van diciendo cómo es la carretera por la que pasan, y si todo termina en una avenida de Sabadell larga y ancha, entonces el destino de la etapa solo puede ser un esprint masivo con victoria del australiano Kaden Groves.

Da igual que te llames David de la Cruz o Roger Adrià y que hayas crecido, casi desde que ibas con ruedines en las bicis, por los parajes de la Volta. Poco importa que animes, “venga, venga” a los compañeros de fuga. Atrás controlan, atrás no los dejan que pasen de dos minutos y atrás saben que cuando le saquen el polvillo al turbo, los de delante son hombres cazados, como si se fueran caníbales que los zamparán cuando ya casi ven la meta y el bullicio del público aplaudiendo a los ciclistas.

Solo quedaban cuatro kilómetros, tal vez los más fáciles después de un día repleto de constantes subidas y bajadas, sin ser una jornada de montaña. Pero que fueran los metros menos complicados de la etapa era lo peor que les podía pasar a los escapados que, lógicamente, habrían preferido ir por calles sinuosas, con cambios de ritmo, donde el pelotón se desorganiza y donde crecen las acciones de los que van en fuga para jugarse la victoria en Sabadell.

Y es que, además, los escapados escuchan el estruendo que provoca un pelotón cuando 150 ciclistas ruedan por encima de los 50 kilómetros por hora. Baja la moral, ¡mecachis no hay nada que hacer! Para mayor desgracia de los fugados, además, Remco Evenepoel, segundo de la general, empatado a tiempos con Primoz Roglic, tampoco quiere tomarse el día de relax porque sabe que si cruza la meta por delante del corredor esloveno le birlará el jersey verdiblanco de líder. Evenepoel ordena a los suyos tirar con fuerza. Roglic se da cuenta e inicia el marcaje del campeón del mundo. Resultado, más velocidad al grupo. Consecuencia, los escapados están sentenciados. Adiós a la aventura, adiós al sueño de dos ciclistas barceloneses, De la Cruz y Adrià, de al menos pelear, con permiso de sus compañeros de fuga, por ganar en Sabadell. Llega el esprint masivo. Roglic no se deja sorprender por Evenepoel y a ambos no les queda otra opción que citarse este viernes en la etapa reina de la Volta, por allá las Terres de l’Ebre, en las cuestas de Lo Port o el Mont Caro, que por el caso es el mismo puerto y el más complicado de la carrera.