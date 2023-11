Marcelino: "No me llamo Salvador ni me apellido Milagro"

Mensaje claro del nuevo técnico del Villarreal en su presentación Marcelino se emocionó recordando la figura de José Manuel Llaneza

Nueva etapa de Marcelino García Toral en La Cerámica. El técnico fue presentado como nuevo entrenador del Villarreal, dejando un mensaje claro: "Me llamo Marcelino García y me conocéis como Marce, pero no me llamo Salvador ni me apellido Milagro".

El entrenador asturiano aterriza de nuevo en el club 'groguet' tras una temporada muy convulsa con Setién y Pacheta ya en el pasado.

Marcelino señaló que "no pensaba que pudiera darse esta circunstancia, pero la vida nos lleva a veces por caminos en los que nos encontramos de nuevo y regresamos a lugares en los que fuimos felices. Pasé aquí cuatro años maravillosos a nivel profesional y personal", momento en que rompió a llorar emocionado.

El nuevo técnico insistía en que "en esta vida hay que saber ser agradecido. Yo asumo la responsabilidad de cuando tuve que irme. Seguro que mi responsabilidad fue más importante, pero el tiempo te ayuda a darle importancia a aquello que realmente la tuvo".

"Lo bueno de mi etapa en el Villarreal fue infinitamente más y mejor que lo malo. Es un placer volver a estar aquí, en esta magnífico estadio y en este magnífico club. Espero responder a la confianza que han puesto en mí, pero el reto no es sencillo. Siempre prefieres empezar proyectos desde cero, pero esto es el fútbol. Tenemos que revertir ahora una situación que no es fácil", añadió.

Marcelino quiso recordar a una de las figuras clave de la entidad castellonense: "Quería hacer un recordatorio a Llaneza, al que echo mucho de menos", emocionándose de nuevo.

El preparador comentaba que "aquellos cuatro años vividos aquí fueron extraordinarios. Me faltó aquella previa de Champions League, pero yo me quedo con lo bueno en otra etapa diferente. Podemos crecer los dos a la vez, el club y yo".

"Vengo al club con la misma humildad que aquel día trece de enero. Espero no perder el primer partido por 5-0 como me pasó aquella vez. Vengo con ilusión y pasión, que son los valores que tengo. Soy Marcelino García, casi todos me conocéis como Marce, pero no me llamo Salvador ni me apellido Milagro". Todo un aviso a navegantes.

"Vamos a intentar cambiarle la cara al presi en los próximos partidos", dijo sobre Fernando Roig, sentado a su lado. "No tengo una varita mágica. Para mí lo importante es la honestidad y la dedicación. Estamos convencidos que los profesionales son mejores de lo que la clasificación demuestra. Ellos tienen de ver su parte de responsabilidad en que yo sea el tercer entrenador este año".

Marcelino manifestó que "si yo no creyese que la plantilla es buena, no estaría aquí. Intentaremos ayudar a los jugadores para darles rendimiento y regularidad. Tenemos que ir a bastante más, y es un proceso en el que hay que subir varios escalones pero uno a uno".

"Nos aplaudirán a todos si ganamos. Lo que tenemos que intentar es darles los mecanimos adecuados a los jugadores que tienen más capacidad de la demostrada. Dani Parejo sabe que va a tener nuestro apoyo y nuestra exigencia, igual que el resto del plantel. Hay que ser justo con cada uno de los jugadores", comentó.

Sobre la posibilidad de refuerzos, el nuevo técnico indicaba que "antes de tomar decisiones, lo primordial es conocer a cada uno de los futbolistas y su estado. Siempre hay sorpresas, algunas negativas y muchas positivas. El objetivo es optimizar el rendimiento y luego ya veremos qué podemos complementar".

En cuanto a la 'herencia' recibida, el asturiano echó balones fuera: "No quiero valorar lo visto. Tengo absoluto respeto por los profesionales que han estado aquí antes que yo. Las conclusiones las tenemos que sacar a partir de ahora. No he visto muchos partidos completos del Villarreal, porque vine bastante cabreado de Marsella y veía poco fútbol. Luego me he ido reencontrando y apareció esta oportunidad. No estoy listo para sacar una conclusión de lo anterior".

Sobre si pidió fichajes antes de firmar, el entrenador destacaba que "ya nos conocemos lo suficiente como para no hacer ese tipo de comentarios. Si lo hubiera hecho, hubieran elegido a otro. Ahora hay que conocer a la plantilla, trabajar y ganar. Y luego nos pondremos de acuerdo".

"Nos han elegido porque nos conocen y conocen nuestro trabajo. La pregunta fue sobre mi ilusión y la respuesta era obvia. No tengo la impresión de que el Villarreal necesita a Marcelino. Hay muchos entrenadores", comentaba. "Hay que ser conscientes de la situación en la que estamos, con responsabilidad y trabajo. Pero es momento de hablar lo justo y de trabajar mucho".

Por su parte, Fernando Roig dijo: "Todos conocemos a Marcelino. Su primera experiencia fue hace diez años y conseguimos subir a primera división ante el Almería. Disfrutamos de tres buenos años y espero que se vuelva a repetir la misma historia. Tiene contrato para este año y dos más".

El presidente groguet resaltaba que "hemos mantenido una muy buena relación personal, y llega el momento de volver a recuperar nuestros encuentros. Te vas a sentir cómodo. Estamos en un momento complicado y espero que con tu ayuda seamos capaces de conseguir los objetivos importantes de estar en lo alto de la Liga española".