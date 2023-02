Qué ver en Mánchester en 3 días

Manchester es uno de los destinos de moda Es el paraíso para los amantes del deporte rey

Primera ciudad industrializada del mundo y clave en la Revolución Industrial, Manchester es uno de los destinos de moda y te está esperando con los brazos abiertos.

En su cosmopolita ciudad podrás encontrar una gran variedad de oferta cultural y de ocio, que va desde zonas de ambiente donde perderte entre sus pubs de tabernas tradicionales donde dejarte llevar por su música, a zonas que te trasladarán al pasado de su ciudad para que descubras su historia.

Además, Mánchester es el paraíso para los amantes del deporte rey, por lo que una de sus visitas estrella es al estadio del Manchester United, también conocido como “el teatro de los sueños”.

Imprescindibles que ver en Mánchester en 3 días

Old Trafford y Etihad Stadium

Estadio Old Trafford



Independientemente de que te encante el fútbol o no, Mánchester es sinónimo de fútbol y sin duda una de sus visita estrella son sus estadios. Cruzar el túnel de acceso al campo, ver la sala de prensa donde los entrenadores hacen las declaraciones posteriores al partido, sentir la emoción desde las entrañas de su estadio es algo único. Además, en Mánchester podrás visitar tanto el Old Trafford, como el Eithard Stadium si eres más fanático del Mánchester City que del United.

Museo Nacional de Fútbol

¿Imaginas hacerte una foto con los trofeos más famosos? Durante tu visita al Museo podrás conocer muchas curiosidades del fútbol inglés, recordar algunos de sus partidos míticos, y como no, hacerte fotos con todos sus trofeos. Acostumbran a hacer exposiciones temporales.

Manchester Art Gallery

La fachada de este edificio neoclásico de 1823 en pleno centro de la ciudad te invita a adentrarte en esta galería de 1824. Dentro encontraras pinturas impresionistas, arte moderno, vestimentas, exposiciones reivindicativas y colecciones de vidrio y muebles que te explicarán la historia desde el siglo XVII hasta la actualidad. Además la entrada es gratuita.

La catedral de Manchester

Se trata de una parada obligatoria. Esta iglesia medieval tiene su origen en el siglo XIII, cuando por aquel entonces era una parroquia. Esta iglesia medieval tiene su origen en 1215, cuando por aquel entonces era una parroquia. A lo largo de la historia, principalmente en la época victoriana y en el siglo XX, después de que quedara muy dañada por una bomba durante la Segunda Guerra Mundial. Es una catedral pequeñita pero merece mucho la pena entrar y darse una vuelta por su interior.

Shambles Square y dos pubs históricos

Es una de las plazas más bonitas que ver en Manchester. Se encuentra cerca de la Catedral y en ella encontraras dos de los pubs más históricos del lugar: Sinclairs Oyster Bar y a The Old Wellington. Este último es el edificio más antiguo de la ciudad, ya que existe desde 1552, aunque tiene un poco de trampa ya que fue reconstruido. Aún así, cualquiera de estos dos sitios son perfectos para tomarte una buena pinta.

Albert Square y el ayuntamiento de Manchester

Es una de las plazas más céntricas y si viajas en Navidad, encontraras uno de los mejores mercados navideños repletos de puestos de comida, vino y artesanías. Muy cerca de Albert Square podrás encontrar el Cenotafio de Manchester y la estatua de Abraham Lincoln.

El ayuntamiento es uno de los edificios más emblemáticos que ver en Mánchester. Se construyo en 1877 siguiendo el característico estilo victoriano neogótico de la época. Por fuera es uno de los edificios más espectaculares que ver en la ciudad.

Northern Quarter, el barrio alternativo

La zona más alternativa de Mánchester y donde encontrar gran cantidad de street art. Si eres un aficionado de estos murales te recomiendo visitar las calles Oldham Street, Hilton Street, Tib Street, Newton Street y Thomas Street. Si mientras admiras estas obras de arte buscas hacer un breack, puedes acercarte a la plaza Stevenson square donde encontraras unas terrazas muy agradables.

Chinatown

Es el segundo barrio chino más grande del Reino Unido. Uno de los sitios más icónicos es el arco de acceso o paifang en Faulkner Street. En el encontraras restaurantes chinos, japoneses, coreanos, tailandeses, vietnamitas… Lo mejor es realizar la visitar al atarceder o de noche para poder ver todos los letreros encendidos y sentir el encanto de este barrio.

Deansgate

Si buscas perderte paseando por una avenida comercial, Densgate es la más antigua de Manchester. En la época romana esta calle pasaba cerca del fuerte de Mamucium y hoy en día es una avenida repleta de tiendas, restaurantes y oficinas. Además, en ella podrás encontrar como la John Rylands Library y la Beetham Tower.

John Rylands Library

Es la biblioteca más espectacular que verás en Manchester. Además, si eres fanático de Harry Potter sentirás que te traslada de lleno a su biblioteca a través de sus paredes de madera y sus vidrieras de colores. Es una de las mejores joyas de la arquitectura neogótica en Europa y se utiliza como biblioteca y como centro de investigación.

Si te adentras en su Crawford Room podrás encontrar más de 6000 manuscritos en más de 50 idiomas, incluido “El Lazarillo de Tormes”.

Mercado de Mackie Mayor

Con un diseño muy moderno es perfecto para encontrar diferentes tipos de cocina del mundo, italiana, mexicana, japonesa, china, coreana… podrás viajar a través de sus sabores a cualquier otro lugar. Es el lugar perfecto para comer y tomar algo.

Trafford Centre

Si te apetece ir de compras o simplemente chafardear, este centro comercial te resultará espectacular. El intu Trafford Centre es un complejo gigantesco en el que te sentiras como si estuvieras en Dubái. Hay cientos de tiendas, cines y cantidad de restaurantes. Es un complejo de entretenimiento donde puedes pasar todo un día entero sin aburrirte. Está alejado del centro, pero se llega fácilmente con los buses 250 o X50.

Piccadilly Gardens

Es el sitio más rápido si quieres picar algo y encontrar todo tipo de comida, ya que allí encontrarás Picadilly Street Food Village. Es una zona de mucho tránsito donde además podrás encontrar algún concierto o evento cultura. Uno de los lugares donde te cruzaras con más ambiente.

Abre todos los días del año de miércoles a domingo (de 11:00 a 17:30 horas), excepto del 23 de diciembre al 14 de enero, que está cerrado.

The Printworks

Otro de los lugares con más ambiente de Mánchester. En el encontrarás varios pubs, restaurantes y un cine. Esto se hizo para reforzar la cultura y el entretenimiento de la ciudad de Manchester, especialmente tras los atentados del IRA de 1996. Aparte del diseño industrial de esta galería y de las bonitas fachadas de sus pubs, es un buen sitio para cobijarte cuando llueva.

Tomar unas copas en Gay Village

Una de las zonas más animadas que ver en Mánchester es Gay Village. En 1990 fue ganando reputación hasta convertirse en un barrio de referencia para la comunidad LGTBI, y hoy en día gracias a sus pubs y discotecas es una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Un lugar emblemático en el barrio es el monumento a Alan Turing. Fue un informático que desgraciadamente se suicidó después de ser condenado por actos homosexuales.

Pasear por los canales de Castlefield

Lo mejor sin duda de Mánchester es su mezcla de estilos. Puedes cruzarte con un rascacielos, mientras ves edificios industriales, canales o incluso ruinas romanas. Pero lo mejor aún, es que todo eso lo puedes encontrar en un mismo barrio, Castlefield. En él, podrás cruzar el Canal Bridgewater por el Merchant’s Bridge, tomarte una pinta, alucinar con el Fuerte de Mamucium o incluso acercarte al Museo de Ciencia e Industria.

El museo de Ciencia e Industria

Mánchester fue una de las ciudades más avanzadas a su tiempo no solo a nivel industrial, sino también en avances tecnológicos y científicos. En este museo aprenderás cómo han evolucionado áreas como el transporte o la informática e incluso verás las primeras maquinas de tejer. Además, es un museo muy interactivo y con varios juegos por lo que es una visita divertida que podrás hacer incluso con niños.

Greater Manchester Police Museum

Por si te sobra tiempo, esta es una de las visitas más curiosas que hacer en Mánchester. Es una antigua comisaria de policía donde podras ver objetos antiguos como trajes, vehículos, armas… Tambien se pueden visitar la sala de juicios y las celdas. Además los empleados del museo son policías jubilados muy simpaticos por lo que podras sacarte fotos con ellos e incluso te dejaran subir a un coche de policía. Solo abre los martes y es gratuito.

Las mejores excursiones cerca de Mánchester

Blackpool

El charco negro, como se traduce su nombre de forma literal, es la playa inglesa por excelencia. Se encuentra a unos 60 kilómetros de Manchester, a orillas del Mar de Irlanda y es sin duda uno de los mejores lugares que podrás visitar.

Se trata de una ciudad costera que te sumerge en un viaje al pasado a través de sus norias cerca de la costa, sus parques de atracciones, salones de juego y algún que otro hotel con cierto aire de decadencia. Lo más famoso son sus instagrameables fotos en uno de sus muelles.

Se puede ir en tren desde la estación de Manchester Victoria y Manchester Picadilly hacia Blackpool. La opción más rápida es desde la estación de Picadilly y dura 1h 15 minutos.

Chester

Chester sin lugar a dudas en un lugar encantador que destaca por sus callejuelas empedradas y sus tiendas antiguas. Además, es una visita muy peculiar en la que la arquitectura y su recinto amurallado dejan entrever el paso de los romanos por sus calles.

Como visitas imprescindibles encontrarás The Rows, estás son sus famosas galerías que datan de la Edad Media y donde aún se conservan posadas construidas en madera de los tiempos de los Tudor. La Catedral de Chester, del siglo XIV, es una de sus principales atracciones turísticas, junto al famoso Reloj de Eastgate, construidas en 1897 por la celebración del Jubileo de la Reina Victoria.

Se puede ir en tren desde la estación de Manchester Victoria y Manchester Picadilly hacia Chester. El trayecto dura aproximadamente 1h.

Liverpool

No se entiende Liverpool sin The Beatles. El espíritu y el talento de Los Cuatro Fantásticos sigue vivo en lugares como The Cavern, el pub donde se convirtieron en grupo; los escenarios que inspiraron sus canciones, como Penny Lane o los jardines de Strawberry Fields; o el museo dedicado a ellos. Aunque, no solo es famosa por ello, sino también por el estadio de Anfield, por sus pubs y por su espectacular puerto, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Sin lugar a duda, la ciudad que vio nacer a The Beatles es uno de los mejores destinos que visitar en Gran Bretaña.

Se puede ir en tren desde la estación Manchester Victoria hacia Liverpool. El trayecto solo dura 35 minutos.

Lake District

Quizás sea una excursión más alejada de Manchester pero te podemos asegurar que merece la pena. Se trata de un enorme parque nacional de 2.300 kilómetros cuadrados en el que seguro no te importará perderte.

Es el parque nacional más visitado de Inglaterra y no es de extrañar, ya que sus paisajes, que tienen mucho en común con los de Escocia, dejan boquiabiertos a todos los que lo visitan por primera vez. En el podrás encontrar colinas, llanuras, bosques y 16 lagos que se encuentran custodiados por sus altas montañas. Recorrerlo te llevará cerca de cuatro horas, pero es el lugar perfecto para desconectar, disfrutar de la naturaleza más pura y descubrir algún castillo.

Se encuentra a 2h en coche. Hay un tren directo desde Manchester al igual que vuelos internos.

Los mejores platos que degustar en Mánchester

Fish & Chips: El plato por excelencia de la cocina de Reino Unido es su queridísimo Fish and Chips. Un plato sencillo, pero sabroso que podrás degustar en cualquier lugar. Además es una de las mejores opciones si buscas algo rápido y económico. Steak & Kidney Pudding: Este pudín es uno de los platos principales de la cocina tradicional británica. Compuesto por carne y riñones envueltos en una masa de sebo y cocido lentamente. Este plato es perfecto para recuperar toda la energía gastada mientras visitabas la ciudad, además de estar buenísimo. Meat and potato pie: El pastel de carne es un clásico de la cocina norteña, y aunque se puede encontrar en todo Reino Unido, es uno de los platos más típicos de esta zona del país. Se elabora con carne de ternera guisada, patatas, cebollas y salsa. Lo cierto, es que este plato lo podrás degustar incluso en panaderías, pero nosotros te recomendamos pedirlo en un pub y acompañarlo de una buena pinta. Pasty Barm: Esta especialidad viene de la mano de Bolton y consiste en un panecillo relleno de carne y patatas. Este plato es un recuerdo de la herencia industrial de la región. Las largas jornadas de trabajo durante los fríos inviernos crearon la necesidad de elaborar comidas que proporcionaran energía, y lo cierto es que estas empanadas te la proporcionan. Lancashire Hotpot: Este plato nace de la gastronomía tradicional de Manchester y se ha convertido en todo un clásico en los pubs. . Es un estofado elaborado con caldo, carne de cordero, cebollas, patatas y salsa Worcestershire. Si quieres disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica en Manchester, te invitamos a probar el Lancashire Hotpot de Annies, en Old Bank Street. Manchester Tart: Por fin ha llegado el turno de los postres. La Manchester Tart es la tarta más típica de la gastronomía ingles. Consiste en una masa quebrada, untada con mermelada de frambuesa, cubierta con un relleno de crema pastelera y coronada con copos de coco. Su historia se remonta a los almuerzos escolares de los años 40 y 50. Actualmente, es difícil de encontrar por lo que si realmente quieres probarla deberás ir a Robinson's Artisan Family Bakery, cerca del campo de fútbol del Manchester City, es la panadería más antigua de Manchester y un sito dónde encontrarla. Eccles Cake: Este postre no es un pastel en el sentido más tradicional de la palabra. Se trata de pastas de hojaldre (muy típicas de la gastronomía de Inglaterra) rellenas de grosellas, azúcar y especias. Estos pastelitos podrás encontrarlos en las panaderías locales e incluso en algún supermercado.