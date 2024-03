Este azafato de Ryanair se hace viral por su curioso método para vender lotería

Las compañías aéreas de bajo coste 'obligan' a sus azafatos (o TCP) a recurrir a diferentes tácticas como la venta de alimentos y platos precocinados a bordo para obtener dinero a cambio. Ryanair va incluso más allá al tener a sus azafatos de vuelo comercializando con lotería, más conocida como tarjetas de rasca y gana.

Sí, esas tarjetas que mientras estás volando observas a la distancia, y que poco a poco se van acercando a ti complicando que concilies el sueño.

Evidentemente, no debe ser nada fácil 'engatusar' a tus pasajeros para vender tarjetas de rasca y gana y obtener un suculento incentivo económico. Por esta razón, se ha viralizado en TikTok un vídeo publicado por @eleenajaje en el que descubrimos la original forma de vender lotería que tiene un azafato de la compañía. Algunos usuarios ya piden a Ryanair "que le suban el sueldo a este TCP".

"Esto es horroroso, esta es su oportunidad. Por tan solo dos euros, Con tan solo dos euros, pueden comprar un boleto de lotería y no volver a volar con nosotros en su vida (...). ¿Un millón de euros? ¡Pum! Pues me voy en Iberia, o me voy en Air Europa, como un señor", se escucha hablar al azafato de vuelo de Ryanair a través del altavoz del avión.

Puede sorprender un poco que utilice una frase como esta, pero Ryanair en redes sociales está siguiendo esta técnica de marketing tan agresiva. Y lo cierto es que le funciona. En cuanto al azafato, al menos ha logrado sacar algunas sonrisas entre sus pasajeros, algo que se agradece cuando tienes por delante un par de horas de vuelo más.