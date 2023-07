El hermano de Samu Castillejo sobre Baraja: "No está ni para Primera Regional"

El hermano de Samu Castillejo dejó unos mensajes en polémicos en su Twitter Los 'twitts' han sido descubiertos meses después de ser escritos, dónde el hermano de Castillejo deja por los suelos al entrenador del Valencia, Baraja.

La polémica entorno al jugador del Valencia, Samu Castillejo se ha desatado en las últimas horas. El jugador ya estaba en la rampa de salida de Paterna y ahora aún lo va a estar más tras ser descubiertos unos 'tweets' dónde su hermano critica con dureza a Rubén Baraja, entrenador del conjunto 'che'.

Varios twitts han sido descubiertos por usuarios de Twitter, tras varios meses después de ser publicados. Seguramente, si se hubieran dado a conocer antes, la polémica aún hubiera sido más mayor, al encontrarse el Valencia en una situación delicada y jugándose el futuro en Primera División.

Los primeros mensajes que lanzó el hermano de Castillejo aparecen el 3 de abril, coincidiendo con el partido Rayo - Valencia, que acabó con empate 1-1, en el que Castillejo fue suplente y su entrada en el terreno de juego en la segunda parte y mejoró las prestaciones del equipo, que generó muchas ocasiones y logró el empate: "La semana que viene que siente a Samu otra vez".

Un mes después, el 14 de mayo, día del partido Celta - Valencia, en el que Castillejo se quedó en el banquillo, su hermano escribió: "Pero si no para de meter defensas, Baraja no está ni para Primera Regional".

Pero si no para de meter defensas jajajajaja. Baraja no está ni para primera regional — Jose Castillejo (@josecastillejoo) May 14, 2023

Una semana muy 'caliente' para Samu Castillejo

La polémica viene servida en una semana que el jugador 'estalló' ante las críticas por no entrenar el lunes pasado con el resto del grupo. Unas informaciones desde Valencia dejaban entrever que el jugador llegó tarde la noche del domingo de Ibiza y por este motivo no pudo entrenar el lunes. A través de Instagram el jugador se defendió de las críticas recibidas: "El viernes recibí un golpe en la tibia que me dejó fuera del entrene del sábado, pero claro ahí no había nada que inventar, entonces es mejor no decir nada. Por último, en mi día libre con mi pareja voy dónde me apetece y me salga de ahí abajo siempre y cuando respete las normas como siempre he hecho desde que aterricé en Primera amigos. Un saludo".