Guillamón:  “Tengo ganas de seguir muchos años”

El jugador del Valencia se mostró encantado tras haber renovado su contrato con el conjunto che hasta 2026 “Es muy bonito ir cumpliendo etapas e ir pasando todas las categorías hasta llegar al primer equipo", dijo el internacional con España

El jugador del Valencia Hugo Guillamón se mostró encantado tras haber renovado su contrato con el Valencia hasta 2026 y dijo que tiene ganas de “seguir muchos años” en el club de Mestalla tras haber entrado a la entidad con apenas cinco años.

“Es muy bonito ir cumpliendo etapas e ir pasando todas las categorías hasta llegar al primer equipo. Me ha gustado mucho el fútbol desde pequeño. Me apuntaron mis padres, fui a hacer las pruebas y me cogieron”, rememoró Guillamón en el estreno del canal de Twitch del Valencia.

El centrocampista dijo que la plantilla está muy satisfecha con la llegada al banquillo de Gennaro Gattuso y que han cogido muy rápido su idea de fútbol.

“El equipo está con ganas de crecer y con ambición. El equipo tiene mucha predisposición para aprender, somos mucha gente joven y los veteranos nos ayudan también eso. Nos hemos hecho enseguida a la idea del míster”, destacó.

Además, también ha comentado qué le ha dicho el entrenador, que jugó también en el centro del campo, posición en la que actúa desde la pasada campaña. “Me explicó lo que veía en mí y lo que creía que le podía dar al equipo y estoy aprendiendo mucho. Estamos contentos con su llegada y con su cuerpo técnico. Me dice lo que tengo que mejorar, lo que puedo hacer y dar al equipo”, apuntó.

Además, habló también del hecho de haber mantenido la posición de central en la selección absoluta. “Estoy a gusto en las dos, donde me pidan que juegue para ayudar. Este año y el pasado estoy más de mediocentro y cuando me ha tocado de central estoy encantado de ayudar. En la ‘Roja’ es un orgullo estar y poder compartir vestuario con ese tipo de jugadores. Si tengo que ir de central o de mediocentro, encantado”, afirmó.