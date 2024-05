Este es el patrimonio de Ana María Aldón: en guerra abierta con Ortega Cano

Ana María Aldón se mostró visiblemente descontenta después de los comentarios del programa 'Fiesta'. La exmujer de José Ortega Cano fue acusada de "aprovechada" y de "pagar su casa con el dinero que le pasa el torero". La colaboradora se ha querido defender ante las acusaciones, dando las explicaciones pertinentes.

"¿Qué me están pagando a mí la casa? Pueden ir al banco y cerciorarse de quién está pagando la casa mensualmente. Una opción es informarse antes de lanzarse al vacío. Yo ya estoy harta, he pasado mucho, he aguantado mucho y ya no", explicaba visiblemente nerviosa.

"Por aquí ya no paso, voy ya a tiro, no puedo consentirlo más, no puedo más. No hay derecho, no es justo que la gente tenga una información falsa sobre mí", decía con contundencia. "A mí nadie me regala mensualmente absolutamente nada. No he hablado nunca del convenio regulador ni lo voy a hacer. No recibo dinero de nadie mensualmente, la hipoteca la pago yo mensualmente", añadía la ex participante de 'Supervivientes'.

En este contexto, la revista 'Lecturas' ha publicado una información que asegura que la diseñadora posee una tranquilidad económica. Ana María Aldón cuenta con dos viviendas, un dúplex en Sanlúcar de Barrameda, y el chalé en Guadalajara, que es su residencia. Además, cuenta con un negocio de ropa online, donde actúa como modelo.