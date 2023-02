Baraja: "¿Nos vamos a suicidar con las jornadas que quedan por delante?"

Rubén Baraja, que se estrenaba como entrenador del Valencia, aseguró que sigue siendo optimista pese a caer ante el Getafe El Valencia ocupa la penúltima posición en la tabla

"Al final, la situación es la que es y faltan las jornadas que faltan. Ganar lo cambia todo y cambia la perspectiva. Si miramos la clasificación... ¿Nos vamos a suicidar con las jornadas que quedan por delante? Soy optimista, lo tengo claro", dijo Baraja en la rueda de prensa posterior a la derrota del Valencia en Getafe que sitúa al conjunto 'ché' en puestos de descenso.

El técnico intentó valorar de forma positiva la derrota y analizó la situación de su club sin quitar importancia a la gravedad del momento: "Pensamos que a través del trabajo, de insistir y de hacer a los jugadores creer que pueden dar la vuelta a la situación, se puede conseguir. El equipo ha competido, ha estado en el partido, ha tenido sus opciones, hemos podido ponernos por delante en tres ocasiones y ahí ha estado la diferencia", señaló.

Además, afirmó que no puede analizar la situación del Valencia "a largo plazo" porque tiene que pensar en el momento más actual que no es otro que el próximo partido, el que disputara frente a la Real Sociedad el próximo fin de semana. "Sabemos de la gravedad de la situación, pero hoy hemos hecho bastantes cosas que nos han dado la posibilidad de tener opiniones en el partido. Pero no hay que bajar la cabeza. Creo que nadie se ha escondido en el análisis de la situación. Es complicada, había que asumirla. Hemos llegado con buena energía, he sentido que han respondido bien y la diferencia la ha marcado el acierto", concluyó.