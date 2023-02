La afición del Valencia pide de manera multitudinaria la marcha de Peter Lim

Miles de aficionados se han concentrado en los alrededores de Mestalla al grito de '¡Peter vete ya!' La protesta, iniciada antes del Valencia-Athletic, se alargará y la afición no entrará al estadio hasta el minuto 19

El Valencia vive días críticos. La mala gestión de Peter Lim en las últimas campañas, con malos resultados y convirtiendo a la entidad del Túria en una máquina de triturar entrenadores, ha hecho que la afición diga basta. Y, en los prolegómenos del encuentro que mide a los de Voro ante el Athletic, ha estallado.

La afición del Valencia se ha concentrado alrededor de Mestalla con pancartas pidiendo la marcha de Peter Lim y toda la directiva al grito de ¡Peter vete ya!. Y es que el club ché se encuentra, ahora mismo, sumido en puestos de descenso tras la victoria del Sevilla contra el Mallorca. Un duro golpe para un club que a principios de siglo estaba jugando finales de Champions League.

Los encargados de las protestas, que han congregado a miles de aficionados valencianistas, seguirán con su sonora queja a lo largo del encuentro ante el Athletic. Una de las medidas que van a realizar en contra de la dirección de un Peter Lim que no da la cara es la de no acceder al estadio de Mestalla hasta el minuto 19 del encuentro contra los rojiblancos. Es tal el grado de enfado, que se escucharon gritos y cánticos contra la dirección del Valencia durante el minuto de silencio por los afectados por el terremoto de Turquía y Siria, mientras que los cánticos de ¡peter vete ya! no dejaban de resonar en las gradas.