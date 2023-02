El Santos vuelve a la carga por Cavani

El club brasileño intentó su fichaje el verano pasado y sigue sondeando al jugador charrúa El vicepresidente del Santos, José Carlos Oliveira, reconoce los contactos

Edinson Cavani podría tener las horas contadas como jugador del Valencia. El charrúa es un jugador clave para el conjunto valenciano, que está a un punto del descenso. Sin embargo, el jugador es el objetivo prioritario del Santos y la crisis institucional del club podría acelerar una salida a Brasil.

El club brasileño intentó el fichaje del uruguayo el verano pasado y sigue sondeando al jugador charrúa. El propio vicepresidente del Santos, José Carlos Oliveira, reconoce los contactos: “Estamos intentándolo con Cavani. Todavía no ha terminado”.

Momentos más tarde, el directivo matizó sus declaraciones y reconoció contactos previos: "No estamos negociando. Lo que hicimos fue llamar a Cavani y preguntarle: “¿tienes posibilidad de venir aquí? Lo que dije no es que vamos a contratar a Cavani. Le hicimos una propuesta para que viniera, que no funcionó".Edinson Cavani fichó el verano pasado por el Valencia. El jugador charrúa es una pieza clave para que el conjunto che evite la zona de descenso, la cual tiene a un solo punto. El uruguayo ha disputado 13 partidos en Liga, en los que ha marcado 5 goles y ha repartido 1 asistencia.