¿Cuál es el siguiente paso de Ilia Topuria?

El sueño de Ilia Topuria ya es una realidad. Es el nuevo campeón del peso pluma tras su imponente victoria - con un histórico knockout incluido - ante Alexander Volkanovski que lo coloca en primera plana dentro de la UFC, una actuación que hizo levantar a los más de 18.000 espectadores presentes en el Honda Center de Anaheim, Los Angeles.

"Quiero que cuando hablen de las MMA, quieran o no, tengan que mencionarme" aseveró el hispanogeorgiano antes del combate estelar del UFC 298 ante 'The Great', unos presagios que van por buen camino. Ya con el cinturón de las 145 libras en sus hombros, el legado de 'El Matador' dentro de las artes marciales mixtas no ha hecho solo que empezar, una carrera que apunta a lo más alto por proyección y sensaciones. Su ascenso ha sido meteórico, pero ahora Ilia lo que quiere es implantar una hegemonía en la división.

Sin 'prisa' pero con un objetivo claro

El último año y medio ha sido un vendaval de emociones para el púgil del Climent Club. Tras encadenar dos triunfos ante rivales de entidad como Bryce Mitchell y Josh Emmet en cuestión de seis meses, Topuria hizo todo lo que estaba en sus manos para tener una oportunidad por optar al título. Su habilidad en la jaula y carisma fuera de ella convencieron a Dana White para el pleito con Volkanovski, y fue en el pasado mes de diciembre cuando empezó la cuenta atrás. En sus propias palabras y las de su entrenador Jorge, que atendió a SPORT en exclusiva, el training camp para el combate estelar del UFC 298 fue el más exigente y agotador hasta la fecha. La sangre y sudor derramada ha dado sus frutos, es el nuevo monarca de las 145 libras, pero tras esta hazaña todo apunta a un periodo de descanso y 'desconexión' del hispanogeorgiano.

Ilia Topuria, incrédulo tras coronarse nuevo campeón del peso pluma en la UFC / Mar J

"Acabo de salir de una pelea, déjame descansar un poquito" aseguró entre risas a uno de los periodistas presentes en la rueda de prensa posterior a su combate con 'Volk'. Tardaremos unos meses en conocer el próximo desafío de 'El Matador'. Todo campeón necesita saborear la gloria. Sin embargo, Ilia tiene un objetivo en su mente desde hace años y quiere hacerlo realidad este mismo 2024: traer la UFC a España, su país de residencia y con el que llegó con 15 años procedente de Georgia junto a su familia. Topuria ha dado un paso gigantesco para las artes marciales en nuestro país con la consecución del título, pero quiere ir más allá. Confeso madridista, Ilia quiere que la máxima promotora de las MMA desembarque en el Santiago Bernabéu, algo que Dana White ya dio por hecho a falta de flecos en la operación. Y no quiere pelear con un cualquiera...

McGregor en su mente

Los aficionados a la UFC sueñan con emparejar a Ilia con McGregor en el Santiago Bernabéu, uno de los estadios más míticos del planeta que albergaría una cita histórica para el deporte, pero las opciones son ínfimas. 'El Matador' ha declarado por activa y pasiva su deseo de pelear con Conor, pero la situación del irlandés en la compañía sigue muy incierta. No pisa la jaula desde julio de 2021 por una lesión muy grave y él mismo fijó su retorno con un pleito con Michael Chandler este próximo junio, un combate que Dana White sigue sin confirmar, declarando incluso que la vuelta de McGregor a nivel contractual sigue estancada: "El problema es que es jodidamente rico, no necesita el dinero y eso lo complica todo" aseguró el mandamás de la UFC.

Conor McGregor planea una vuelta al octágono para este 2024 / AGENCIAS

El deseo de Ilia parece más una utopía que otra realidad. Más allá de los problemas logísticos, contractuales y de calendario, otro contratiempo más que surge en la ecuación está en la báscula. El hispanogeorgiano compite en la categoría de peso pluma (65.8 kg) y McGregor, pese hacerse una estrella en esta división derrotando a Jose Aldo en su día, acabó haciéndolo en el peso ligero (70.3kg), donde se proclamó doble campeón - por primera vez en la historia - fulminando al entonces monarca Eddie Alvarez. Sin embargo, el estado físico que presenta 'The Notorius' hoy en día hace todavía más irreal el combate con Ilia. Más allá de la incertidumbre que deja el estar tres años sin competir, Conor luce un cuerpo más musculado y pesado, y la lógica invita a pensar que su retorno podría ser en una categoría superior, en los 77.1 kg que marca el peso Welter.

Volkanovski, Yair, Holloway...

Otra de las opciones que aparecen sobre la mesa es substituir el nombre de McGregor por el de Volkanovski en el hipotético 'UFC Spain'. El australiano ya dejó caer antes de perder su corona que le gustaría pelear en España contra Ilia y defender su cinturón en el Bernabéu. Las tornas han cambiado y no parece la opción más atractiva para 'El Matador', que quiere "dar paso a la siguiente generación", pero tampoco lo descartó. Si ponemos el foco en otros contendientes, Yair Rodríguez o Max Holloway pueden ser rivales apetecibles para su siguiente desafío, primero y segundo en el ranking actual del peso pluma y con los que Ilia ya se ha lanzado 'dardos' en redes sociales. Los dos peleadores no aprobaron la oportunidad que Dana White le dio a Topuria por luchar por el cinturón y ahora, tras la actuación en el UFC 298, tendrán que legitimar sus palabras. "Creo que la compañía le ha puesto las cosas fáciles" dijo Yair.

Sea cual sea la decisión de Ilia y su equipo en el futuro, es momento de disfrutar y celebrar una victoria que marcará un antes y un después en la historia de las artes marciales mixtas españolas. Todos los retos que ha pactado el hispanogeorgiano han sido sinónimo de éxito, y nada parece indicar que se precipite en su próxima elección.