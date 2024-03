Australia acogerá el UFC 305: ¿Oportunidad para Ilia?

La pasada madrugada de miércoles a jueves fue movida dentro de las oficinas de la UFC. La máxima promotora de las MMA anunció su vuelta a Australia con un evento numerado en Perth programado para el próximo 17 de agosto, un UFC 305 que tiene sus consecuencias para Ilia y uno de sus sueños a corto plazo.

Desde su coronación como nuevo campeón del peso pluma hace mes y medio, Topuria ha insistido en el desembarco de la UFC a España, más específicamente en el Bernabéu, pero parece que las ideas de Dana White pasan ahora por otros derroteros.

La lógica invita a pensar en que 'El Matador' defenderá por primera vez su cinturón lejos de España, un evento casi imposible que suceda este 2024. La UFC ya ha confirmado PPV en Inglaterra y ahora Australia de cara al próximo verano. Como se ha demostrado en los últimos años, lo más importante para que un peleador instaure una hegemonía en su división es la actividad constante, por lo que Ilia tiene que planificar cuanto antes su vuelta a la jaula.

Los rumores incluso apuntan a una posible revancha entre Topuria y Volkanovski de cara a este UFC 305 en Perth, algo que el propio 'The Great' pidió minutos después de caer derrotado ante Ilia, que no veía con buenos ojos y pedía paso a la siguiente generación. El australiano es una leyenda dentro de la compañía, por lo que una pelea en casa ante el hombre de moda no suena tan imposible.

Más allá de este anuncio, Dana White también confirmó un pleito entre Khamzat Chimaev (13-0-0) y Robert Whitakker (25-7-4) en Arabia Saudí el próximo 22 de junio en un UFC Fight Night que promete guerra. El presidente añadió que el ganador será el próximo retador al título del peso medio, un honor que defiende Dricus Du Plessis arrebatarle el cinturón a Sean Strickland hace pocos meses.