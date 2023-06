Topuria pasa por encima de Emmett y la UFC enloquece con él

El hispanogeorgina derrotó por decisión unánime al estadounidense en Jacksonville Ya es el nuevo número cinco del ranking UFC de peso pluma y quiere pelear por el cinturón de campeón

Ilia Topuria está ya un paso de convertirse en campeón mundial de su categoría en la UFC. Su aplastante victoria de hoy ante Josh Emmett le dará, posiblemente, la oportunidad de enfrentarse al vencedor de la pelea entre Alexander Volkanovski y Yair Rodríguez.

Topuria llegaba pasadas las 19.00 horas al VyStar Veterans Arena de Jacksonville vestido de gala para ponerse las vendas de la UFC y salir al octágono tras varios meses de parón desde su última victoria frente a Bryce Mitchell. El Matador entró con esa seguridad que le caracteriza vestido con una pantaloneta roja y su nombre en un amarillo que pronostica el dorado que puede tener en un futuro a corto plazo. Un saludo con su rival más tarde, comenzaron las hostilidades.

El primer asalto fue de tanteo, Josh Emmet intentó derribar la estudiada defensa de Topuria, aunque sin éxito. Round de estudio para ambos, con bastante cautela. El seguyndo y el tercer asalto fueron muy parecidos. Topuria, con una defensa de auténtico campeón y con varios golpes de poder anuló totalmnente al estadounidense, que se marchaba a su esquina con la cara llena de sangre para tomar aire.

El cuarto asalto fue una masacre. Topuria logró tirar al suelo a Emmett en varias ocasiones sin éxito de finalización, por la dureza del rival. Topuria no intentó el sometimiento, tratando en todo momento de noquear a su rival. El quinto asalto fue algo flojo de energía, y Topuria finalmente tiró a su rival al suelo, aunque sin éxito.

La contienda se saldó finalmente con una clara decisión unánime de Topuria, que lo pone en la conversación para el cinturón. Los jueces dieron 50-44, 50-452 y 49-45 para Topuria.

Qué batalla‼️ Y aún invicto @Topuriailia 🇪🇸🇬🇪 vence por decisión unánime a Josh Emmett en #UFCJacksonville 💥💥💥 pic.twitter.com/o0H10FlNbm — UFC Español (@UFCEspanol) June 24, 2023

"Estaba intentando noquearlo en el primer asalto pero este tipo es muy duro. Gracias a Josh por traer esta energía dentro de la jaula. Nadie puede igualar mi nivel y lo he vuelto a demostrar. No pude conectarle con ganchos al cuerpo porque se defendió muy bien, lo hemos ganado y eso es todo. Soy el siguiente hombre sin duda, me merezco el título. Que Alex lo defienda y que venga a por mi", declaró Topuria tras su contundente victoria, algo que compartió Emmett: "No me ha sorprendido porque ya sabía que tiene un boxeo ejemplar".